Kia presenteert de vierde generatie van de Sorento begin maart op het Autosalon, maar toont nu al de eerste beelden van zijn nieuwe SUV.

De nieuwe Kia Sorento sluit zoals verwacht aan bij recente huisstijl van het Koreaanse automerk, waarbij de karakteristieke 'tijgerneusgrille' meteen voor herkenbaarheid zorgt. De led-verlichting benadrukt de strakke en gespierde lijnen en levert ook bij nacht een duidelijke herkenbaarheid op.

In profiel werden de proporties van de Sorento subtiel aangepast om hem langer te doen lijken, met kortere overhangen voor- en achteraan en een langere wielbasis. De nieuwe proporties verlengen ook de motorkap, en plaatsen de A-stijl 30 mm verder vóór de vooras, om het design meer 'cab rearward' te maken, volgens Kia. Ook het interieur kreeg een nieuw design met de recentste infotainmentsystemen, een uitstekende functionaliteit en hoogwaardige materialen voor de afwerking. Met voor het eerst ook hybride aandrijving in het Sorento-gamma biedt het nieuwe model een hogere brandstofefficiëntie, lagere uitstootwaarden en sterkere prestaties dan zijn voorgangers.

De Sorento is een centraal model in het versterkte wereldwijde SUV-gamma van Kia, dat ook de Seltos, Stonic, Sportage en Telluride omvat. Het nieuwe model is het resultaat van samenwerking tussen de drie studio's (Korea, Europa en Noord-Amerika) binnen het wereldwijde designnetwerk van Kia. De nieuwe Kia Sorento wordt op 3 maart onthuld in Genève en zal tegen de zomer zijn opwachting maken bij de KIA-verdelers. (Belga)

