De nieuwe compacte crossover van Kia onderscheidt zich door originele designelementen en krijgt naast een hybride en plug-in hybride ook een 100% elektrische variant.

Het lijnenspel van de nieuwe Kia Niro is geïnspireerd op dat van de EV6 en onderscheidt zich op zijn beurt van de grijze massa door eigenzinnige designelementen. Vooral de neuspartij met de strakke lichtsignatuur en de contrasterende afwerking van de C-stijl zorgen ervoor dat je de compacte crossover van het Koreaanse merk meteen herkent.

Ook het interieur oogt origineel met een dashboard gedomineerd door een zeer breed doorlopend digitaal display dat zowel de tellers als de bediening van het infotainmentsysteem omvat. Het geheel komt zeer strak en eigentijds over in een stijl die typisch is voor de nieuwe generatie geëlektrificeerde voertuigen. Een leuk detail is dat voor het interieur duurzame materialen werden gebruikt waaronder gerecycleerde eucalyptusbladeren voor de stoelen.

Een strak interieur met een breed digitaal dashboard. © GF

De nieuwe Niro werd een maatje groter en groeit in alle richtingen. Hij is voortaan 4,42 meter lang en heeft een koffer met een inhoud van 451 liter of 15 liter meer dan het vorige model. Voor de aandrijving is er keuze uit een zelfopladende hybride, een plug-in hybride die aan de stekker kan opladen en een 100% elektrische versie waarvan de specificaties nog niet werden bekendgemaakt. Wel meldt Kia dat de elektrische variant een meer dan behoorlijke autonomie zal hebben en dat de GreenZone-functie bij de hybrides de elektrische rijmodus automatisch kan activeren in zones met beperkte emissies.

Verder krijgt de crossover een heleboel technologie aan boord, zoals software voor Lane Keeping, Lane Following en Forward Collision Avoidance Assist en een Smart Cruise Control met semi-autonome Highway Driving Assist. De nieuwe Kia Niro arriveert midden 2022 op de Belgische markt.

De nieuwe Niro heeft een eigenzinnig design. © GF

