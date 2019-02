Kia toont elektrische concept car

De wagen krijgt een Europees design want de fabrikant gaat er prat op dat deze conceptversie in het Europese design center van Frankfurt werd ontwikkeld. Aan de hand van dit model wil Kia aangeven dat ze een mooie toekomst zien in elektromobiliteit. "Het merk wil ook blijven inzetten op vernieuwend autodesign en de komst van een alternatieve elektrische aandrijving hoeft daar niets aan te veranderen", weet Gregory Guillaume, vice president design voor Kia Motors Europe.

"We hebben een elektrische auto ontwikkeld die aan de wensen van de Europese consument voldoet op vlak van prestaties, design, autonomie en laadmogelijkheden", voegt Guillaume er aan toe. De wagen zou ook dynamische prestaties leveren en moet deze vorm van aandrijving voor een breder publiek toegankelijk maken. Technische details zijn momenteel nog niet bekend, maar binnen de Hyundai-Kia groep is er al flink wat expertise op vlak van elektrische technologie. Te oordelen aan dit eerste teaserbeeld, zou het niet om een SUV-model gaan.(Belga)