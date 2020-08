De Stonic kwam in 2017 op de Europese markt en is intussen het vierde bestverkochte model van Kia. Nu krijgt deze SUV een update.

De 'nieuwe' Kia Stonic krijgt eerst en vooral de EcoDynamics + motor toegemeten, een milde hybride krachtbron (MHEV), die de bekende 1.0 T-GDi Smartstream verbrandingsmotor combineert met een 48V starter-alternator. De elektrische energie wordt opgeslagen in een compacte lithium-ion batterij. Daarmee krijgt de 1,0 liter-motor indien nodig een extra push en functioneert hij tegelijk zuiniger. De koper heeft de keuze uit twee vermogensniveaus (100 of 120 pk) en een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventrapsautomaat. Daarnaast heeft de Stonic recht op een uitgebreider infotainmentsysteem UVO Connect Phase II en een groter 8" aanraakscherm. Ook de rijhulp- en veiligheidssystemen werden verder uitgebreid met rijstrookbewaking, crashpreventie met fietserherkenning, een dodehoekverklikker en een intelligente verkeersbordherkenning. Uiterlijk vallen er geen grote wijzigingen te noteren. Er zijn enkel een paar nieuwe koetswerktinten en een tweekleurige lakkering voorzien. De nieuwe Kia Stonic staat na de zomer in de Belgische showrooms. (Belga)

