Kia heeft de eerste beelden van de vernieuwde Stinger wereldkundig gemaakt. Het vierdeursmodel krijgt nog meer "gran turismo" karakter, de kwaliteit van het interieur gaat erop vooruit en klanten kunnen kiezen uit een bredere waaier aan kleuren en afwerkingsmaterialen.

Ingrijpende veranderingen blijven uit, de constructeur wil vooral de look moderniseren. Vooraan behoudt de Stinger zijn "tiger nose" radiatorrooster, al komen er wel nieuwe LED-koplampen. Aan de achterzijde lopen de nieuwe achterlichten door over de gehele breedte van de auto, wat de klemtoon legt op de subtiele spoiler die in de achterklep werd geïntegreerd. De nieuwe richtingaanwijzers zijn opgebouwd uit 10 afzonderlijke LED's in de vorm van een geblokte vlag. Nieuwe lichtmetalen velgen (18 en 19 duim) verruimen de keuzemogelijkheden van de klant en versterken het sportieve karakter van Kia.

Om het design te verfijnen, omvat het nieuwe "Dark Pack" een zwarte diffuser en zwarte uitlaatmonden met een grotere diameter. Het Stinger embleem op de achterklep is eveneens zwart. Hoewel de vormgeving van het interieur ongewijzigd blijft, oogt het pack up-to-date en onderstreept het de premiumlook van de auto. De onderkant van het stuur krijgt een metallic afwerking die aansluit bij de chroomrand rond het digitale 7-inch instrumentenpaneel. De achteruitkijkspiegel is frameloos, wat moderner oogt en bovendien het zicht naar achteren verbetert.

Bovenop het dashboard zit het nieuwe 10,25 inch aanraakscherm voor het infotainment en het navigatiesysteem. Tot slot komt er ook sfeerverlichting in het interieur. De vernieuwde Stinger zal eind 2020 beschikbaar zijn.(Belga)

Ingrijpende veranderingen blijven uit, de constructeur wil vooral de look moderniseren. Vooraan behoudt de Stinger zijn "tiger nose" radiatorrooster, al komen er wel nieuwe LED-koplampen. Aan de achterzijde lopen de nieuwe achterlichten door over de gehele breedte van de auto, wat de klemtoon legt op de subtiele spoiler die in de achterklep werd geïntegreerd. De nieuwe richtingaanwijzers zijn opgebouwd uit 10 afzonderlijke LED's in de vorm van een geblokte vlag. Nieuwe lichtmetalen velgen (18 en 19 duim) verruimen de keuzemogelijkheden van de klant en versterken het sportieve karakter van Kia.Om het design te verfijnen, omvat het nieuwe "Dark Pack" een zwarte diffuser en zwarte uitlaatmonden met een grotere diameter. Het Stinger embleem op de achterklep is eveneens zwart. Hoewel de vormgeving van het interieur ongewijzigd blijft, oogt het pack up-to-date en onderstreept het de premiumlook van de auto. De onderkant van het stuur krijgt een metallic afwerking die aansluit bij de chroomrand rond het digitale 7-inch instrumentenpaneel. De achteruitkijkspiegel is frameloos, wat moderner oogt en bovendien het zicht naar achteren verbetert.Bovenop het dashboard zit het nieuwe 10,25 inch aanraakscherm voor het infotainment en het navigatiesysteem. Tot slot komt er ook sfeerverlichting in het interieur. De vernieuwde Stinger zal eind 2020 beschikbaar zijn.(Belga)