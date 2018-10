Kia stelt Ceed GT Line voor

Deze sportieve variant, die werd voorgesteld op het voorbij Salon van Parijs, zal beschikbaar zijn met alle motoren: vanaf de 1.0 turbo met 120 pk, via de 140 pk sterke 1.4 turbo tot de 1.6 turbodiesel in versies met 115 en 136 pk. Van huis uit krijgen deze krachtbronnen een handgeschakelde zesbak aangemeten, maar de 1.4 T-GDi en de 1.6 CRDi zijn eveneens met een 7-bak met dubbele koppeling leverbaar. Net zoals bij alle andere Kia's hebben ook deze modellen recht op een garantie van 7 jaar en 150.000 kilometer. De sportieve uitdossing van de GT Line is vrij discreet maar volstaat toch om de wagen in het oog te laten springen. Daarvoor zorgen de 17" of 18" velgen, de bredere Tiger nose grille, hertekende bumpers met luchtinlaten in de stijl van de Stinger en opvallendere luchtblokken. Het interieur werd verfraaid met nieuwe sportstoelen vooraan. Verder zijn alle technologische snufjes op vlak van veiligheid en infotainment standaard of optioneel aanwezig aan boord van de nieuwe Ceed.(Belga)