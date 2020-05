De nieuwe Kia Sorento die straks bij de dealer zal staan kan rekenen op heel wat nieuwe technologie die vooral de veiligheid ten goede komt.

Zo wordt het nieuwe SUV-model uitgerust met de blind spot view monitor. Dit rijhulpsysteem dat de bestuurder waarschuwt voor een object in de dode hoek, kennen we al van diverse andere merken. Kia maakt het verschil door de dodehoek zone met een camera te filmen en het beeld wordt op een digitaal scherm - dat in het tellercluster is geïntegreerd - geprojecteerd. Het systeem wordt automatisch geactiveerd wanneer de bestuurder via de richtingaanwijzers aangeeft dat hij van richting (of rijstrook) wil veranderen. De nieuwe Kia Sorento zal het eerste productiemodel van Kia waarbij dit veiligheidssysteem optioneel zal worden aangeboden. Het systeem is een onderdeel van een pack dat eveneens 'surround view monitor systeem' en 'parking collision avoidance assist' omvat. (Belga)

