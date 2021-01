De Koreaanse constructeur Kia wil zijn imago boosten met een nieuw logo en een nieuwe slogan: "Movement that inspires".

Kia Motors Corporation heeft zijn nieuw bedrijfslogo en wereldwijde merkslogan onthuld "die verwijzen naar de gedurfde transformatie en gloednieuwe merkdoelstellingen" van de constructeur. Het design van het nieuwe Kia-logo is gebaseerd op drie ideeën: symmetrie, ritme en stijgen.

De symmetrie van het logo weerspiegelt de convergentie van mobiliteitsbehoeften van klanten met milieuverantwoordelijkheid. Deze twee doelstellingen sluiten elkaar niet langer uit maar zijn intrinsiek verbonden en essentieel voor een duurzame toekomst. Het ritme van het nieuwe logo belichaamt de voortdurend veranderende geest van Kia die zich aanpast aan de wensen van de klant. Het opwaartse karakter van het nieuwe logo, met één enkele geconnecteerde lijn, symboliseert Kia's engagement om klanten bij elk contactmoment van het merk inspiratie te bieden.

Guiness World Record

Het nieuwe logo is onthuld tijdens een pyrotechnische vertoning in de hemel boven Seoul (Korea). Tijdens het evenement lanceerden 303 zogenaamde 'pyrodrones' massaal veel vuurwerk in een gesynchroniseerde, artistieke voorstelling, waarmee ze de nieuwe start van Kia in vuur en vlam zetten.

Daarmee is een nieuw Guinness World Record gevestigd voor 'Most unmanned aerial vehicles (UAVs) launching fireworks simultaneously' of de meeste onbemande luchtvaartuigen die tegelijkertijd vuurwerk afsteken.

