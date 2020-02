Kia heeft de opvolger van zijn grote SUV klaar. Nu werden reeds de eerste foto's getoond, maar de wereldpremière van de nieuwe Sorento is pas in maart gepland op het Autosalon van Genève.

Het Autosalon van Genève blijft nog steeds een van de grote mijlpalen in het autojaar waar heel wat constructeurs hun gloednieuwe modellen voor het eerst aan een wereldpubliek tonen. De 90e editie heeft met de nieuwe Kia Sorento alvast een mooie primeur beet, want deze SUV is het vlaggenschip van het Koreaanse merk.Op de eerste teaserbeelden is een iets moderner en robuuster koetswerkdesign met opvallende lichtsignaturen te zien. Op technisch vlak is het vooral uitkijken naar de nieuwe hybride aandrijving die tegenwoordig toch onontbeerlijk is in het motorenpalet. Verder staat de Sorento op het nieuwe SUV-platform van het merk en krijgt het model ook de nieuwste technologie op vlak rijhulpsystemen en infotainment aan boord om weer helemaal bij de tijd te zijn. Meer specificaties volgen bij de onthulling begin maart in Genève. (Belga)