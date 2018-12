Kia onthult derde generatie van Soul

De nieuw generatie van de Kia Soul gebruikt een onuitgegeven technische basis, maar blijft nog steeds duidelijk herkenbaar met zijn typische hoekige trekken. De 4,2 liter lange crossover werd op het Autosalon van Los Angeles onthuld, met onder het koetswerk enkele potente benzinemotoren - 2.0 met 150 pk en 1.6 turbo met 204 pk - bestemd voor de lokale markt. Maar wellicht zullen er bij ons krachtbronnen met een bescheidener cilinderinhoud en vermogen verkrijgbaar zijn.

Daarnaast is er natuurlijk ook de elektrische variant. Deze Soul EV produceert 204 pk en 395 Nm koppel en kreeg een grotere lithium-ionbatterij van 64 kWh, waarmee een rijbereik van 400 tot 500 kilometer mogelijk wordt, afhankelijk van de gekozen rijmodus. Snel bijladen tijdens een pauze is bovendien mogelijk met de Combo CCS-laadpoort.

De Soul groeide enkele centimeters en dat resulteert in meer interieurruimte, zowel voor de inzittenden als de bagageruimte die aangroeide tot 674 liter. Ook de uitrusting ging er op vooruit met de recentste infotainment- en veiligheidssnufjes. De nieuwe Kia Soul wordt in de loop van 2019 in België verwacht.(Belga)