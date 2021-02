De Koreaanse constructeur Kia die tot dezelfde groep als Hyundai behoort, heeft een ambitieus 'Plan S' toegelicht. De autobouwer wil de transitie naar elektromobiliteit versnellen en mobiliteitsdiensten uitbreiden. Er komen PBV's ofwel 'Purpose Built Vehicles' waarbij de klemtoon verschuift van de bestuurder naar de passagiers.

Kia heeft op de CEO Investor Day in Seoel (Korea) een update van de 'Plan S'-strategie aangekondigd. Het merk geeft aan dat het tegen 2026 zijn gamma elektrisch aangedreven voertuigen aanzienlijk willen uitbreiden. Vanaf dan zouden er 11 modellen met elektrische aandrijving beschikbaar zijn, waarvan 7 zuiver elektrisch. Tegen 2030 wil de constructeur jaarlijks 1,6 miljoen milieuvriendelijke voertuigen verkopen.

Kia heeft eveneens oog voor de verschuiving van een auto die 'rond de bestuurder' wordt gebouwd naar een voertuig waar de klemtoon ligt op de mobiliteitservaring van de passagiers. Hoe dat er precies gaat uitzien, is voorlopig niet duidelijk, maar deelplatformen en allerhande taxidiensten zullen in toekomstscenario's aan belang winnen.

Daarom wil men 'Purpose-Built Vehicles' bouwen. Deze voertuigen delen het modulaire skateboardplatform en kunnen zowel voor vervoer van personen als voor doeleinden rond e-commerce worden ingezet. Nu de klemtoon verschuift naar de passagier is het geen verrassing dat Kia ook de ontwikkeling van autonome stuurfuncties wil versnellen. Het volgende elektrische Kia-model (met codenaam CV) zal een 'Highway Driving Assist Level 2' aanbieden.

Vanaf 2023 wil het merk klaar zijn met autonoom rijden op niveau 3. Dat betekent dat een auto zonder menselijke tussenkomst (rechtdoor) kan rijden op de snelweg, maar de bestuurder moet kunnen ingrijpen bij een te complexe situatie.

Kia heeft op de CEO Investor Day in Seoel (Korea) een update van de 'Plan S'-strategie aangekondigd. Het merk geeft aan dat het tegen 2026 zijn gamma elektrisch aangedreven voertuigen aanzienlijk willen uitbreiden. Vanaf dan zouden er 11 modellen met elektrische aandrijving beschikbaar zijn, waarvan 7 zuiver elektrisch. Tegen 2030 wil de constructeur jaarlijks 1,6 miljoen milieuvriendelijke voertuigen verkopen. Kia heeft eveneens oog voor de verschuiving van een auto die 'rond de bestuurder' wordt gebouwd naar een voertuig waar de klemtoon ligt op de mobiliteitservaring van de passagiers. Hoe dat er precies gaat uitzien, is voorlopig niet duidelijk, maar deelplatformen en allerhande taxidiensten zullen in toekomstscenario's aan belang winnen. Daarom wil men 'Purpose-Built Vehicles' bouwen. Deze voertuigen delen het modulaire skateboardplatform en kunnen zowel voor vervoer van personen als voor doeleinden rond e-commerce worden ingezet. Nu de klemtoon verschuift naar de passagier is het geen verrassing dat Kia ook de ontwikkeling van autonome stuurfuncties wil versnellen. Het volgende elektrische Kia-model (met codenaam CV) zal een 'Highway Driving Assist Level 2' aanbieden. Vanaf 2023 wil het merk klaar zijn met autonoom rijden op niveau 3. Dat betekent dat een auto zonder menselijke tussenkomst (rechtdoor) kan rijden op de snelweg, maar de bestuurder moet kunnen ingrijpen bij een te complexe situatie.