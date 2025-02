Kia lanceert opvallende EV4

De nieuwe elektrische middenklasser krijgt een zeer stevige achterpartij die de stroomlijn gunstig beïnvloedt.

Ook het Koreaanse merk Kia zet volop in op de elektrificatie van zijn gamma, waar nu weer een nieuw model bij komt. Hier volgt Kia de gekende en eenvoudige nomenclatuur. De EV4 positioneert zich dus boven de recent gelanceerde EV3 en kan je zien als de volledig elektrische opvolger van de Ceed. Van dat model mag je weldra ook een nieuwe generatie verwachten, maar dan met nog altijd klassieke hybride verbrandingsmotoren.

De Kia EV4 die later op het jaar op de markt komt, krijgt twee koetswerkvarianten: een hatchback en een opvallende fastback met een zeer forse achterpartij. Deze longtail biedt volgens de constructeur meer interieurruimte, naast een betere stroomlijn die het verbruik en het rijbereik ten goede moet komen. Dit concept dook al eens op bij racewagens die specifiek voor de snelle omloop van Le Mans waren ontwikkeld, hoewel het esthetisch misschien niet de meest geslaagde oplossing is. Meer informatie over de specificaties, de uitvoeringen en de prijs van de Kia EV4 volgt binnenkort.