Sinds de lancering in 2017 is de Stonic een groot succes voor Kia in Europa, met meer dan 150.000 verkochte exemplaren tot nu toe. De nieuwe GT Line-variant geeft hem een jonge, sportievere uitstraling.

Het koetswerkdesign van de Stonic GT Line geeft een sportieve toets aan Kia's crossover voor de stad. Een en ander is geïnspireerd op de Stinger, de Ceed GT en de ProCeed GT. Dat merk je aan de nieuwe bumper, de LED-mistlampen, drie afzonderlijke luchtinlaten vooraan. Het "tigernose"-radiatorrooster springt in het oog en de kappen van de spiegels werden zwart gelakt.

De GT Line-modellen zijn eveneens beschikbaar met nieuwe full LED-koplampen (optioneel), waardoor een opvallande en trendy lichtsignatuur ontstaat. Achteraan maakt een prominente bumper het verschil met de overige Stonic-modellen, dankzij de suggestieve dubbele uitlaat en de diffusor. De GT Line-variant is eveneens beschikbaar met een tweekleurig koetswerk. Tot slot zijn alle Stonic GT Line versies voorzien van 17-inch aluminium velgen.

Net als de andere modellen binnen het Stonic-gamma is ook deze nieuwe variant beschikbaar met de nieuwste connectiviteits- en infotainmenttechnologieën van Kia. Centraal op het dashboard zit een 8-inch touchscreen waarop die technologie wordt aangestuurd. Onder de motorkap is er keuze uit de 1.0 turbomotor met 100 of 120 pk motoren.

De productie van de Stonic GT Line start in oktober in de Sohari Kia-site (Korea). Deze nieuwe versie zal in het laatste kwartaal van 2020 in Europa op de markt komen.(Belga)

