Een voorlopige balans van de coronacrisis leert dat de autosector zwaar heeft geleden onder de lange lockdown. Weliswaar is de productie heropgestart, de autoverkoop komt moeilijker van de grond. De meeste dealers zitten nog met een grote voorraad aan stockwagens, die moet als eerste de deur uit. Dat verklaart de historisch hoge kortingen van 30 procent en meer waarmee de merken potentiële kopers naar de showroom proberen te lokken.

Ook bij Kia lopen promotiecampagnes om de verkoop aan te zwengelen, beaamt Marc Van den Kerkhof (managing director Kia Belux). 'Door de lockdown vielen alle activiteiten op het niveau van de dealers van de ene op de andere dag compleet stil en bleven onze showrooms en werkplaatsen gedurende vele weken op slot. Tijdens die periode hebben we geen enkele auto verkocht - omdat het praktisch gezien onmogelijk was én omdat de mensen andere prioriteiten hadden. Sinds het opheffen van de lockdown zien we een geleidelijke heropleving van de markt met de nadruk op geleidelijk. 'Mijn persoonlijke mening is dat de verkopen die we in maart, april en mei hebben gemist slechts ten dele kunnen recupereren. In vergelijking met voorgaande jaren wordt 2020 een minder goed jaar. Om de schade zoveel mogelijk te beperken en de verkoop opnieuw op gang te brengen, zijn wij verplicht om hoge kortingen en/of lucratieve kredietvoorwaarden te offreren. Wie nu een nieuwe auto koopt, doet de zaak van zijn leven. Geen enkel automerk kan het zich permitteren om het spel niet mee te spelen.' Nu het opnieuw mogelijk is om een nieuwe auto te kopen, is er van een stormloop op de showrooms inderdaad geen sprake. Kan het zijn dat corona de mindset van de mensen tegenover het fenomeen auto heeft veranderd? 'Aan tijdsgebrek om na te denken zal het niet gelegen hebben. (lacht) Of en zo ja, welke lessen de mensen uit de coronacrisis trekken en of covid-19 hun denk- en handelswijze fundamenteel zal veranderen, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat gezondheid en duurzaamheid de nieuwe topics worden en dat mobiliteit in een ruimer kader wordt gezien. Maar blijft dat zo? Ik wil geen voorbarige conclusies trekken.'Kan een kooppremie zoals die in sommige van onze buurlanden is ingevoerd, soelaas brengen? 'Elke incentive is welkom. Als merkinvoerder vertrouw ik op de deskundigheid en invloed van onze belangenvertegenwoordigers om hierover een goede overeenkomst af te sluiten met de overheid.'De merknaam Kia verwijst voor één keer niet naar de familienaam van de stichter van het bedrijf. De lettertekens 'ki' staan voor het opkomen van de nieuwe zon, de 'a' is een verwijzing naar het Aziatische continent. De geschiedenis van het Zuid-Koreaanse merk gaat terug tot 1944 en het assembleren van Japanse motorfietsen onder licentie. Vanaf de jaren zeventig bouwt Kia Motors ook auto's. Eind 1998 volgt de fusie met Hyundai Motor Company. Twee decennia later verkoopt Kia ruim 3 miljoen auto's per jaar en bezit het 14 fabrieken in 5 landen. Bedroeg het marktaandeel in Europa in 2012 nog 2,7 procent is dat intussen opgeklommen tot 3,2 procent. In vergelijking met 2015 steeg onze verkoop met 30 procent. Ook in 2019, met een terugloop van de autoverkoop, ging Kia 2,7 procent vooruit. Lees verder onder de fotoMarc Van den Kerkhof schrijft het succes toe aan de consequente design- en modellenpolitiek van het merk: 'In tegenstelling tot de Japanse merken heeft Kia er in een vroeg stadium voor gekozen om zijn modellen voor de Europese markt in Europa te laten ontwerpen, ontwikkelen én produceren. Dat biedt het grote voordeel dat onze designers en ingenieurs vertrouwd zijn met de leefwereld en culturele achtergrond van de Europeanen en gepast kunnen inspelen op hun verwachtingen. Daardoor beschikt Kia nu over een goed uitgebalanceerd en modern gamma met de klemtoon op value for money dat extra in de verf wordt gezet door een unieke 7 jaar-garantie. Daarnaast anticiperen wij sneller dan veel van onze concurrenten op nieuwe trends en tendensen in de markt. 'Met de Sorento, Sportage, Niro, Stonic en XCeed zijn wij uitstekend vertegenwoordigd in het belangrijke SUV-segment. De meeste modellen zijn bovendien leverbaar als mild hybrid, hybrid, plug-in hybride of full electric. Kia, dat weten spijtig genoeg te weinig mensen, is met de e-Soul en e-Niro pionier op het vlak van elektrische aandrijving. 12 procent van alle verkochte Kia's is deels of geheel elektrisch aangedreven. Dat is meer dan het dubbele van de markt... Kia is groener dan de markt! Ons gamma omvat 11 modellen die deels of volledig elektrisch worden aangedreven, 5 zijn 100 procent fiscaal aftrekbaar én meteen leverbaar.' Met de vergroening van het wagenpark in aantocht is Kia een interessante partner geworden voor de bedrijfswagenmarkt. Vorig jaar steeg onze fleetverkoop met zo'n 30 procent. Dat heeft ermee te maken dat leasemaatschappijen zich baseren op elementen zoals duurzaamheid, betrouwbaarheid en de restwaarde van een auto. Welnu, volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power behoren de Kia-modellen tot de meest betrouwbare op de markt. Daarnaast zet Kia in op eigentijds design en innovatieve toepassingen waardoor de nieuwe modellen ook chic, elegant en verrassend voor de dag komen.De XCeed is daar een sprekend voorbeeld van. Die combineert een coupéachtige stroomlijn met het concept van een SUV. Het hogere koetswerk straalt de robuustheid uit die we terugvinden bij de SUV's van het merk. Kia omschrijft de XCeed als een CUV (Crossover Utility Vehicle) die zich qua afmetingen en prijs tussen de Stonic en Sportage positioneert. Hij anticipeert op de groeiende vraag naar modellen die meer emotie en dynamisme uitstralen dan de klassieke SUV zonder dat ze inboeten aan look en functionaliteit. Van den Kerkhof verwacht dat de XCeed op termijn de helft van het verkoopvolume van de Ceed-familie voor zijn rekening zal nemen. De geavanceerde veiligheids-, connectiviteits- en infotainmentsystemen maken van de XCeed een van de meest hoogtechnologische modellen in zijn segment. Als plug-in hybride met een CO2-uitstoot van amper 34 g/km is die bovendien voor de volle 100 procent fiscaal aftrekbaar. Naast voornoemde XCeed telt de Ceed-familie nog drie andere koetswerkvarianten: hatchback, break en shooting brake. 'Wil je potten breken in het populaire C- en C-SUV-segment moet je beschikken over een breed en kwalitatief hoogstaand gamma omdat je meerdere doelgroepen met uiteenlopende verwachtingspatronen moet bedienen en wordt geconfronteerd met sterke concurrenten.'De Ceed staat voor value for money, de SW (Break) voor optimale functionaliteit terwijl de ProCeed (shooting brake) onze eyecatcher is op het vlak van design. Wie voor welk model kiest, hangt volgens Van den Kerkhof af van zijn of haar individuele wensen en noden. 'Wel of geen kinderen, wel of geen pendelaar, wel of geen autofreak. Er bestaat niet zoiets als dé Ceed-klant. Maar allemaal samen vertegenwoordigen ze wel een kwart van onze omzet en ik zie ze allemaal even graag.' Het motorenpalet van de Ceed-familie strekt zich uit van de 1.0 T-GDI 3-cilinderturbobenzinemotor (100 of 120 pk) over de 1.4 T-GDI en 1.6 T-GDI 4-cilinderturbobenzinemotor van respectievelijk 140 en 204 pk, de 1.6 GDI Plug-in hybrid (141pk) tot de 1.6 CRDI 116 en 1.6 CRDI 136 4-cilinderturbodiesel van respectievelijk 116 en 136 pk. Het WLTP-normverbruik schommelt tussen de 1,3 (plug-in hybride) en 6,8 l/100 km (1.6 T-GDI XCeed), de CO2-uitstoot varieert van 34 tot 155 g/km. Kandidaat-kopers hebben de keuze uit een handgeschakelde 6-gang of een 7-gang automaat met dubbele koppeling.Tot slot: Van den Kerkhof maakt zich sterk dat Kia straks onder de EuropeseCO2-doelstelling van 95 g/km zal blijven, waardoor het volgend jaar geen boete zal moeten betalen én geen imagoverlies zal lijden. Van sommige gerenommeerde Europese merken weten we nu al dat zij de nieuwe CO2-norm niet zullen halen. En niet alleen dat: bij vergelijkende autotests scoren Kia-modellen geregeld hoger dan hun Franse en Duitse concurrenten. Dat is het beste bewijs van de enorme sprong voorwaarts die de Zuid-Koreaanse constructeur heeft gemaakt. In goed vijf jaar opklimmen van een budget- naar een kwaliteitsmerk is niet iedereen gegeven. Voor wie er nog aan twijfelt, de zon gaat op in het Oosten.