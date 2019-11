Kia heeft zopas de Futuron onthuld, het gaat om een conceptversie van een volledig elektrisch aangedreven SUV met coupétrekjes die bovendien autonoom zal kunnen rijden op niveau 4.

De Futuron Concept heeft een koetswerk dat het midden houdt tussen een coupé en een SUV. Deze vormtaal is volgens de Koreaanse constructeur de voorbode van de nieuwe vormtaal van het toekomstige elektrische gamma.

De look wordt andermaal bepaald door de 'tiger nose' die in dit geval breder en groter wordt. De constructeur maakt duidelijk gebruik van de mogelijkheden die een elektrische aandrijving biedt. Zo is de daklijn eerder laag en de wielbasis is met 3 meter bijzonder lang (voor een auto die 4.850 mm lang is). Die proporties staan garant voor een bijzonder ruim interieur.

Door de batterij in de bodemplaat te integreren blijft het zwaartepunt laag, wat het dynamisme ten goede zal komen. Kia is allerminst aan zijn proefstuk bezig qua elektrische aandrijving, maar gaat met deze conceptwagen een stapje verder door vierwielaandrijving te voorzien, waarbij elk wiel een afzonderlijke motor krijgt. Op die manier kan men het karakter van de wagen 'op maat' afstellen.

Nog meer technologisch vernuft komt er in de vorm van een autonome rijfunctie op niveau 4. Dat wil zeggen dat de auto zonder tussenkomst van de bestuurder kan rijden.

De wagen heeft nog steeds een klassiek stuur en een interface (pedalen enz), want bij complexe rijomstandigheden (extreme weersomstandigheden of pakweg een moeilijke bergweg) zal de wagen aangeven wanneer de bestuurder het stuur moet overnemen.(Belga)