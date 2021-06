Kia geeft meer specificaties over zijn toekomstige EV6, een 100% elektrisch aangedreven crossover die heel wat vernieuwende technologie heeft.

De nieuwe Kia wordt gebouwd op het recente E-GMP (electric global modular platform) dat door moederbedrijf Hyundai is ontwikkeld en waarop Hyundai de technisch vergelijkbare Ioniq5 zal bouwen, een model dat nog dit jaar op de markt komt. Belangrijk om weten is dat dit onderstel enkel bedoeld is voor elektrisch aangedreven voertuigen. Er moest dus geen rekening worden gehouden met ruimte voor pakweg een aandrijfas, een uitlaat, laat staan een verbrandingsmotor of een brandstoftank. Daarom past de (ruim bemeten) batterij naadloos in de structuur en slokken de elektromotoren maar weinig ruimte op, zodat de Kia EV6 heel veel binnenruimte én een riante koffer van 520 liter biedt.

Het dashboard van de Kia bestaat uit twee grote digitale schermen licht naar de bestuurder gericht. De basisversie komt met een batterijcapaciteit van 58 kWh en er volgt een versie 'long range' met ruim 77 kWh waardoor je meer dan 500 km kan afleggen met één batterijlading.

Laden loopt via DC-snellaadtechnologie, maar er wordt eveneens een driefasige lader voor laadunits op wisselstroom geïntegreerd. De standaardversie werkt met één elektromotor van 125 kW op de achteras aangedreven. Er bestaat ook een vierwielaangedreven variant waarbij een tweede elektromotor op de vooras komt.

Deze Kia biedt verder de V2L-functie waarbij de autobatterij stroom kan leveren aan een externe verbruiker. Er wordt een stopcontact geïntegreerd in de laadstekker waar men een externe verbruiker (230 Volt /16 A) kan inpluggen. De EV6 is op die manier zelfs in staat om een andere EV bij te laden.

