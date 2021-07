De Koreaanse Hyundai-dochter Kia haalt het doek van zijn gloednieuwe Ceed. Deze middenklasser uit het C-segment wordt optisch aangescherpt maar blijft herkenbaar.

De bumper van de vernieuwde Ceed kreeg een stel aangepaste koplampen die vanaf de basisversie worden uitgerust met ledtechnologie. Verder komt er een nieuwe radiatorrooster die lager wordt gepositioneerd in de zogenaamde Tiger Nose. Deze aanpassingen zitten zowel op de vijfdeurs, de break als het driedeurs coupémodel. Enkel de XCeed - dat is de stoere en hogere versie van de Ceed - blijft voorlopig van deze opfrisbeurt verstoken. Onder de motorkap biedt Kia de keuze tussen een 1.0 of een 1.5 turbo benzinemotor. Dieselrijders kunnen rekenen op een 1.6 turbodiesel met 136 pk die is uitgerust met een mild hybride systeem. De mild hybride ondersteuning is ook op de benzinemotoren beschikbaar en zou het brandstofverbruik tot 10% drukken. De topversie is een plug-in hybride met een systeemvermogen van 204 pk. Kia kiest ook voor extra technologie. De wagens kunnen voortaan updates ontvangen via over the air-connectiviteit en er worden bijkomende elektronische rijhulpsystemen voorzien. Tot slot komt er ook een app om comfortfuncties vanop afstand te regelen.