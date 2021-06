In 2006 ging de Koreaanse autoconstructeur Kia ook auto's bouwen in Europa. In de productiesite van het Slowaakse Zilina liep nu de 4 miljoenste Kia van de band.

Hoewel Kia enkele decennia geleden startte met Koreaanse voertuigen die de strijd met Europese concurrenten moesten aangaan met een gunstige prijs als voornaamste argument, is het merk zich meer Europees gaan profileren. Die nieuwe Kia-producten werden vaker op het Oude Continent ontwikkeld en vijftien jaar geleden kwam er een belangrijke productiesite in Slowakije.

Eén van de eerste wapenfeiten van deze fabriek was de bouw van de Kia Ceed die een betaalbaar alternatief moest bieden in het toen felbevochten Golf-segment. Van deze Ceed werd een vijfdeursversie, een coupé (ProCeed) én een break (Sportswagon) afgeleid. Succes liet niet op zich wachten, want in 2012 stond de teller op 1 miljoen gebouwde voertuigen.

De constructeur maakte zich in Europa niet enkel populair als belangrijke voetbalsponsor, klanten kregen ook vertrouwen in het merk dankzij de uitgebreide garantie van 7 jaar die elke nieuwe Kia vergezelde. Deze succesformule werd later door andere constructeurs overgenomen.

De voorbije jaren teert de constructeur vooral op het succes van de compacte Sportage SUV. In de Slowaakse fabriek met 3.700 medewerkers liep zopas de 4 miljoenste Kia van de band, een Sportage van de jongste generatie.

