Binnen een goeie twee jaar zou de keuzemogelijkheid voor een elektrische auto in Europa van 60 modellen zijn uitgebreid naar 214 stuks. Dat zegt Transport & Environment (T&E) na een nieuwe analyse van de markt.

Na de schuchtere groei van de afgelopen jaren zal de Europese markt voor elektrische wagens tegen 2012 in totaal 214 modellen tellen waaruit autokopers een keuze kunnen maken. Dat zullen 92 zuiver elektrische en 118 plug-in hybrides zijn. T&E maakt daaruit op dat 'de shift naar elektrische auto's begonnen is.'

Eind 2018 waren er officieel nog maar 60 verschillende types op de markt, dus dat betekent een verdrievoudiging op een goeie twee jaar tijd, schrijft T&E op basis van gegevens van IHS Markit.

Een van de redenen is dat ook autobouwers zich moeten houden aan nieuwe regelgeving wat betreft hun nieuw te ontwikkelen modellen om de CO2-doelstelling van 95 gram per kilometer te halen. 'Dankzij nieuwe Europese regelgeving zal er een waaier aan nieuwe en meer betaalbare elektrische auto's op de Europese markt komen', zegt Greg Archer, de Britse directeur van T&E. Hij waarschuwt wel dat Groot-Brittannië bij een 'no deal-Brexit' niet langer onderhevig is aan deze regels en dat de auto's die daar worden verkocht niet zullen meetellen om de doelstellingen van de autobouwers te bereiken.

Wat bij no deal-Brexit?

Volgens T&E bestaat de kans dat bij een no deal-Brexit de autobouwers Groot-Brittannië sneller links zullen laten liggen en meer zullen inzetten op de rest van Europa om hun Europese doelstellingen te halen. 'Autoconstructeurs investeren 130 miljard Britse pond (151 miljard euro) aan elektrificatie in de EU, maar Groot-Brittannië krijgt een kleiner aandeel dan normaal gezien zou worden verwacht waardoor ze nieuwe banen die hierdoor ontstaan, zullen mislopen.'

'Het is noodzakelijk dat Groot-Brittannië niet achterblijft op andere landen in Europa wat betreft de verkoop en productie van elektrische auto's en een no deal-Brexit maakt dit waarschijnlijk', concludeert Archer. 'Over heel Europa loopt de verbrandingsmotor op zijn laatste benen - of dit ook voor Groot-Brittannië het geval is, valt nog te bezien.'