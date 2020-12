Kerst komt eraan. Het perfecte kerstcadeau nog niet gevonden? Neem dan eens een kijkje in de talrijke online winkels van de automerken, waar heel wat leuke items te vinden zijn.

In plaats van buiten in de rij te staan om een winkel in te mogen, is het slimmer om thuis vanaf je zetel te surfen naar de vele online winkels van de automerken. Zo biedt Opel Collection een resem interessante items die de autofans zeker zullen kunnen bekoren. De T-shirts, hoody's en pullovers uit de Brand Collection zijn praktisch en raken nooit uit de mode, terwijl de Motorsport-collectie veel sportiever is. Hierbij voeren de kenmerkende Opel-kleuren zwart en grijs de boventoon, aangevuld met blauwe of gele accenten en het logo van Opel Motorsport. De collectie is zeer gevarieerd, van comfortabele hoody's tot weerbestendige winterjassen.

Fans van sportieve looks zullen zeker getriggerd worden door het Brand Collection-horloge, een uiterst precieze quartz-horloge van roestvrij staal dat tot 100 meter diepte waterdicht is en in een stijlvolle cadeauverpakking voorzien van het Opel-logo zit. Nog stijlvoller is het exclusieve Business-polshorloge met lederen band en een prachtig gedetailleerde wijzerplaat die subtiel is voorzien van het Opel-logo.

Verder krijgt mobiliteit een geheel nieuwe betekenis als kinderen hun eerste loopfiets of loopauto onder de kerstboom zien. Maar kleine en grote Opel-fans kunnen zeker niet om de modelauto's uit de Opel-shop heen. Het uitgebreide aanbod aan miniaturen in de schaal 1:43 bestaat uit onder meer de nieuwe Opel Corsa, waaronder de elektrische Corsa-e, de Opel Grandland X, de Opel Insignia en legio historische Opel-modellen. (Belga)

