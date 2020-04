Nu in heel Europa speciale maatregelen gelden en vele mensen hun huis niet kunnen verlaten tijdens de huidige coronapandemie, kondigt Kawasaki een verlenging van de fabrieksgarantie aan.

De Japanse constructeur wil de duizenden Kawasaki-eigenaars in Europa een gepast signaal geven met de aankondiging dat de garantieperiode wordt verlengd voor nieuwe en bestaande motorfietsen, persoonlijke JetSki vaartuigen en MULE/ATV's (behalve professioneel gebruik). Volgens de fabrikant is dit een tegemoetkoming voor het feit dat de eigenaars nu slechts beperkt of helemaal geen gebruik kunnen maken van hun machines.

Daarom zal de standaardwaarborg nu worden verlengd, aanvankelijk voor de periode van de "lockdown" op de belangrijkste Europese markten, met de mogelijkheid van een herziening met een verdere verlenging naargelang de situatie zal evolueren.

Daarnaast is Kawasaki nog steeds heel actief met aanpassingen in alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de veranderende omgeving, en werken vele medewerkers thuis. "Afdelingen zoals verzending en reserveonderdelen blijven fysiek functioneren met strikte hygiëne en respect voor maatregelen om de nodige onderlinge afstand te garanderen, als voorbereiding op een terugkeer naar een normale werking in de toekomst", laat het bedrijf weten.(Belga)

De Japanse constructeur wil de duizenden Kawasaki-eigenaars in Europa een gepast signaal geven met de aankondiging dat de garantieperiode wordt verlengd voor nieuwe en bestaande motorfietsen, persoonlijke JetSki vaartuigen en MULE/ATV's (behalve professioneel gebruik). Volgens de fabrikant is dit een tegemoetkoming voor het feit dat de eigenaars nu slechts beperkt of helemaal geen gebruik kunnen maken van hun machines.Daarom zal de standaardwaarborg nu worden verlengd, aanvankelijk voor de periode van de "lockdown" op de belangrijkste Europese markten, met de mogelijkheid van een herziening met een verdere verlenging naargelang de situatie zal evolueren.Daarnaast is Kawasaki nog steeds heel actief met aanpassingen in alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de veranderende omgeving, en werken vele medewerkers thuis. "Afdelingen zoals verzending en reserveonderdelen blijven fysiek functioneren met strikte hygiëne en respect voor maatregelen om de nodige onderlinge afstand te garanderen, als voorbereiding op een terugkeer naar een normale werking in de toekomst", laat het bedrijf weten.(Belga)