Kawasaki lanceert Ninja 125 en Z125

Een 125cc motorfiets mag door iedereen in het bezit van een autorijbewijs worden bestuurd en vormt zo een belangrijke aanvulling op ieders individuele mobiliteit. In deze tijden waar ongevallen, stakingen, wegenwerken en dergelijke regelmatig voor monsterfiles zorgen is zo'n gemotoriseerde tweewieler geen overbodige luxe meer, en ook fiscaal interessant. Een 125cc biedt bovendien een ideaal evenwicht tussen prestaties, wendbaarheid en kosten.

Dit segment onderging de voorbije jaren een sterke ontwikkeling met zeer aantrekkelijke en pittige machines die nog amper moeten onderdoen voor hun grotere broers. Dat geldt ook voor de nieuwe Kawasaki Ninja 125 en Z125. Zij worden aangedreven door een soepele eencilinder van 15 pk die huist in een stalen balkframe. De top bedraagt 120-130 km/u, waarmee een kruissnelheid van 80-90 km/u goed haalbaar is op lange trajecten.

De roadster Z125 zet in op wendbaarheid en comfort, terwijl de Ninja 125 duidelijk de sportieve kaart trekt. De keuze tussen beide zal niet makkelijk worden. Meer informatie en technische specificaties worden op 2 oktober op het Intermot Salon in Keulen gegeven.(Belga)