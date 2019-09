Kia trok een nieuwe topdesigner aan voor de ontwerpen van zijn toekomstige modellen. Karim Habib was eerder actief bij Infiniti, BMW en Mercedes.

De Koreaanse merken doen het helemaal niet slecht en hebben de ambitie nog verder door te groeien en nog aantrekkelijker te worden voor een wereldwijd publiek. Dat willen ze niet alleen bereiken met degelijke en innovatieve technologie, maar ook met een leuke en attractieve verpakking. Design is namelijk geen te onderschatten factor in het verkoopsucces van een model.

Daarom trok Kia Karim Habib aan om de functie van Senior Vice President en hoofd van het Kia Design Center in Namyang, Korea, te vervullen. De Libanees zal het werk van de designteams voor het koetswerk, het interieur, de kleuren en de materialen leiden en rapporteren aan onze landgenoot Luc Donckerwolke, de Executive Vice President en Chief Design Officer van de Hyundai Motor Group.

Karim Habib heeft ruim 20 jaar ervaring als designer bij premium merken en is vooral sterk in het uitwerken van een merkidentiteit. Voorheen ging hij aan de slag bij onder meer Infiniti, BMW en Mercedes. Habib studeerde mechanical engineering aan de McGill University in Canada en transportation design aan het Art Center College of Design in California. "Kia is een sterk groeiend en ambitieus automerk met een duidelijke oriëntatie richting elektrificatie en innovatieve mobiliteit", verklaart Habib. "Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van deze transformatie die het merk Kia nog sterker zal maken in een toekomst binnen de auto-industrie die vele uitdagingen en kansen zal bieden."(Belga)