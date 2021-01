De jury van de Europese verkiezing van de 'Auto van het Jaar 2021' maakte zeven finalisten bekend. Daaruit wordt de winnaar gekozen die op 1 maart bekend is.

De trofee 'Auto van het Jaar' is de hoogste onderscheiding die in de autowereld te behalen valt. Het is dan ook een felbegeerde titel die de merken achteraf dubbel en dik commercieel te gelde kunnen maken. De verkiezing werd voor het eerst in 1964 georganiseerd en verwierf door de jaren heen een internationale uitstraling. De jury bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 landen. België wordt vertegenwoordigd door Joost Bolle en Stéphane Lémeret.

De journalisten maakten al een preselectie uit alle ingezonden kandidaten en brengen eind deze maand hun stem nogmaals uit in de finale ronde. Voor de Europese verkiezing van de 'Auto van het Jaar 2021' zijn de finalisten Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500e, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris en Volkswagen ID.3.

Normaal wordt de winnaar begin maart bij de opening van het Salon van Genève bekendgemaakt. Maar omdat deze autobeurs door de coronacrisis niet plaatsvindt, wordt de laureaat op 1 maart online bekendgemaakt. In 2020 won de Peugeot 208 de titel.

De Citroën C4 is een van de finalisten © GF

