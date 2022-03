Met enige vertraging door corona maakt de Nissan Ariya deze zomer zijn debuut op de Belgische wegen. De nieuwkomer wordt het nieuwe uithangbord van de Japanse constructeur die grote ambities koestert op het vlak van elektrificatie. Nissan behoort met de Leaf tot de pioniers inzake elektrische aandrijving.

Nadat Nissan met de Leaf - bijna één decennia lang de best verkopende elektrische auto ter wereld - echt pionierswerk heeft geleverd op het vlak van elektrische aandrijving, bleef het wachten op een uitbreiding van het e-gamma. Die komt er dit jaar met maar liefst zes modellen. Een ander kadert in het plan 'Ambition 2030' dat de langetermijnvisie van de Japanse autoconstructeur weergeeft inzake mobiliteit en duurzaamheid.

...

Nadat Nissan met de Leaf - bijna één decennia lang de best verkopende elektrische auto ter wereld - echt pionierswerk heeft geleverd op het vlak van elektrische aandrijving, bleef het wachten op een uitbreiding van het e-gamma. Die komt er dit jaar met maar liefst zes modellen. Een ander kadert in het plan 'Ambition 2030' dat de langetermijnvisie van de Japanse autoconstructeur weergeeft inzake mobiliteit en duurzaamheid. Zes nieuwe modellen in 2022, een investeringsstop in nieuwe brandstofmotoren voor de Euro 7-norm en vanaf 2023 geen nieuwe personenwagens meer met enkel nog een verbrandingsmotor. Ziedaar in een notendop de grote krachtlijnen van het ambities plan van Nissan.De Japanse constructeur - in de jaren zestig en zeventig onder de merknaam Datsun bekend - leek de voorbije jaren op de terugweg, tenminste in onze contreien. Heel even was er zelfs sprake van dat de Japanse alliantiegenoot van Renault en Mitsubishi zich zou terugtrekken uit Europa, maar dat bleek achteraf fake news te zijn. Gelukkig maar, want Nissan is al vele decennia lang een vaste waarde in onze contreien met een trouwe aanhang. De wagens voor de Europese markt worden voornamelijk in het Engelse Sunderland geproduceerd, waar onder één dak ook de batterijen worden gebouwd. Een voorbeeld dat ondertussen navolging heeft gekregen, onder meer in de Gentse fabriek van Volvo.Nissan maakt immers werk van een uitgebreid EV Energy Ecosystem waartoe ook initiatieven horen die energieopslag met batterijen optimaliseren en uitbreiden. In die strategie kadert het fabricage-ecosysteem EV36Zero dat van energie wordt voorzien uit hernieuwbare bronnen en de blauwdruk vormt voor de toekomstige CO2-neutrale fabricage en assemblage. Een doelstelling die inmiddels bij zowat elke autoconstructeur terug te vinden is.Met de lancering van hybridetechnologie voor de Juke, e-POWER voor de Qasqhai en X-Trail en de 100 procent elektrische Ariya beschikt Nissan vanaf deze zomer over een zeer uitgebreid aanbod aan geëlektrificeerde crossovers. Een volgende stap in de richting van emissievrije mobiliteit. In het geval van de Juke kiest de transmissie automatisch voor elektrische aandrijving of voor een combinatie van brandstof- en elektromotor. Het e-Pedal Step System maakt het mogelijk om te accelereren en weer af te remmen tot kruipsnelheid (ca. 5 km/u) door enkel en alleen gebruik te maken van het gaspedaal. Het vergt enige gewenning, maar daarna kan je niet meer zonder. De nieuwe Qasqhai e-POWER, voorzien van een aandrijflijn die door Nissan zelf is ontwikkeld, biedt de beleving van elektrisch rijden, zonder dat opladen nodig is. De elektromotor zorgt voor voldoende power, de kleine verbrandingsmotor laadt tijdens het rijden de batterij op. In het geval van de nieuwe X-Trail wordt de e-POWER aandrijflijn optioneel aangevuld met twee elektromotoren die ervoor zorgen dat de crossover op de vier wielen wordt aangedreven (e-4ORCE) waardoor die ook off road kan worden ingezet. Sinds zijn lancering in 2010 zijn al meer dan 577.000 Leafs verkocht, jarenlang was die zelfs nummer één onder de elektrische personenwagens. Samen met de Renault ZOE heeft de Nissan Leaf de weg geëffend voor elektrisch autorijden. Recent is de succesformule verfijnd en aangepast aan de tijdsgeest op het vlak van design en connectiviteit. De Leaf is niet langer baanbrekend en toonaangevend, her en der vertoont die schoonheidsfoutjes die je niet verwacht van een Japanse constructeur, wat niet wegneemt dat de Leaf nog altijd bij de beste en ongetwijfeld meest betrouwbare elektrische auto's op de Belgische markt behoort, behoorlijk gunstig geprijsd bovendien. De vijfde nieuwkomer betreft de nieuwe generatie elektrisch aangedreven compacte bedrijfswagens. De Townstar is ontworpen als een betrouwbare, praktische en efficiënte allrounder die tegemoetkomt aan de behoeften van de professionele klant. Met een actieradius van 300 kilometer (WLTP) is de Townstar geschikt voor rijden in stedelijk gebied.Last but not least presenteert Nissan de Ariya, de nieuwe eyecatcher die zich qua afmetingen tussen de Qasqhai en X-Trail positioneert maar qua concept compleet anders is. De Ariya staat op het CMF-EV-platform dat speciaal is ontworpen voor elektrische aandrijving en dat ook gebruikt wordt door de nieuwe generatie e-modellen van de alliantiepartners Renault en Mitsubishi. Het platform is een gemeenschappelijk project en terzelfdertijd een essentieel onderdeel van Ambition 2030, zal als basis dienen voor 15 verschillende modellen van de alliantie en biedt de ontwerpers veel creatieve vrijheid op het vlak van design, zowel qua exterieur als interieur. Hierover zegt Pierre Loing, vice-president product planning bij Nissan het volgende: 'Dankzij het CMF-EV platform kunnen de designers met een blanco pagina beginnen en zo ze het concept Ma, de designfilosofie van ons merk die focust op het benutten van lege ruimten, implementeren. De elektromotoren zijn direct bij de voor- en achteras geplaatst, het batterijpakket is slank en is een dragend onderdeel van het platform. Het maakt een groter, huiselijk interieur mogelijk en biedt ruimte aan de geavanceerde e-4ORCE aandrijving. Het nieuwe platform maakt de weg vrij voor een nieuwe generatie mobielen en is een wezenlijk onderdeel van EV36Zero, een nieuw ecosysteem dat moet resulteren in een CO2-neutrale fabricage en assemblage in onze fabriek in Sunderland.'De Ariya is het eerste Nissan-model op het CMF-EV platform dat ook wordt gebruikt door de nieuwe Renault Mégane E-Tech Electric. Het aircosysteem is ver naar voren geplaatst, in combinatie met het ontbreken van een transmissietunnel zorgt dat ervoor dat de interieurdesigners de beschikbare ruimte maximaal konden benutten voor een optimale zitpositie voor- en achterin de auto. Het interieur biedt een zeer ruimtelijk gevoel én meer beenruimte, het voelt daardoor aan als een lounge. De beweegbare middenconsole biedt extra flexibiliteit.Het CMF-EV platform komt een zegen voor de bestuurder. Die kan kiezen tussen verschillende opties qua aandrijving: één of twee elektromotoren, twee- of vierwielaandrijving. Nissan bestempelt het e-4ORCE systeem als het meest geavanceerde op de markt dat dankzij zeer nauwkeurige aandrijf- en remimpulsen de perfecte balans garandeert tussen krachtige prestaties en controle wat bijdraagt aan een dynamische maar geruststellende rijbeleving, in alle omstandigheden. De statische presentatie van de Nissan Ariya vond plaats in januari 2021, voor een eerste kennismaking op de weg was het wachten tot midden maart 2022. En dan nog had die kennismaking plaats op en naast het circuit van Jarama, in de nabijheid van Madrid. Dat heeft ermee te maken dat de testwagens nog niet officieel zijn gehomologeerd en dus niet toegelaten zijn op de openbare weg. Een elektrische auto testen op een racecircuit stemt overeen met vloeken in de kerk. Een elektrische auto heeft immers andere prioriteiten dan supersnel rijden, die moet bijvoorbeeld snel kunnen laden en dat doet de nieuwkomer minder snel dan zijn directe concurrenten: voor de versie met 63 kWh van 10 tot 80 procent in 35 minuten, voor de topversie met 87 kWh in 40 minuten. Op en rond een circuit is het ook moeilijk, lees onmogelijk, om een exact beeld te krijgen van het gemiddeld verbruik én dus ook van het reële rijbereik van de verschillende versies. Officieel bedraagt die 400 en 500 kilometer maar in de praktijk wijkt het WLTP-verbruik af van het reële verbruik; afhankelijk van de rijstijl en de rij- en weersomstandigheden variëren de afwijkingen van 20 à 30 tot zelfs 60 procent. Het goede nieuws is dat de Nissan Ariya een overtuigende indruk maakt vanaf de eerste oogopslag, de imposante grille in combinatie met de kleine lichten is een eyecatcher. De nieuwkomer is 1,66 meter hoog en net geen 4,6 meter lang, hij positioneert zich binnen het Nissan-gamma tussen de Qasqhai en X-Trail, oogt futuristisch en ademt premium uit. Binnenin springen het strak dashboard en het dubbel scherm van 12.3 duim in het oog, een aantal basishandelingen zoals de bediening van de airco, e-Pedal en selectie van de rijmodi kunnen via geïntegreerde haptische druktoetsen gebeuren. Nissan heeft er goed aan gedaan te luisteren naar de kritiek en frustratie van inmiddels ontelbare Volkswagen-klanten over de bediening van het infotainmentsysteem in de nieuwe VW-modellen en bij uitbreiding ook in de nieuwkomers van Seat en Skoda.Hoewel zijn uiterlijk het tegendeel laat vermoeden, is de Ariya niet bedoeld als een sportieve hardrijder maar veeleer als een comfortabele reis- en gezinswagen. En aan dit objectief komt de nieuwkomer ruimschoots tegemoet. Opmerkelijk is de stilte aan boord, dat betekent dat werk is gemaakt van de geluidsisolatie. Rol- en windgeruis zijn nauwelijks hoorbaar. Conclusie: de Nissan Ariya vormt ongetwijfeld een verrijking van het e-aanbod, oogt futuristisch, biedt veel plaats binnenin en rijdt vlot en zeer comfortabel. Spijtig dat die niet sneller oplaadt. De eerste leveringen worden verwacht tegen eind van de zomer.