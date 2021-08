Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Autorijden tijdens een onweer is niet zonder gevaar, want slecht zicht, aquaplaning en afgebroken takken op de weg durven weleens ongelukken veroorzaken. De kans dat je wagen wordt getroffen door een blikseminslag, is uiterst miniem.

En dat zowel voor een elektrische wagen als voor een auto met een verbrandingsmotor.

De carrosserie van personenwagens is immers gebouwd als een zogenaamde kooi van Faraday, die statische ontladingen zoals bliksem veilig afleidt. Als een wagen door bliksem wordt getroffen, stroomt de elektrische lading via de zijkant door tot in de grond. Alle inzittenden van de kooi zitten dus safe.

Wikipedia verklaart nader: 'Een kooi van Faraday, genoemd naar [de Britse natuur- en scheikundige] Michael Faraday, is een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals koper of ijzer, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. (...) Stoorvelden, zoals van bliksem, hebben in een kooi van Faraday geen invloed; vandaar dat kritisch natuurkundige experimenten vaak in een dergelijke kooi gedaan worden.'

