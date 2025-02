Kan Europa de autosector ontzien? 

De voorbije dagen zat Europa samen de autoproducenten. De CO2-norm waaraan alle constructeurs vanaf dit jaar moeten voldoen – de 95 gram norm – blijkt voor alsmaar meer Europese spelers nauwelijks of zelfs niet haalbaar.

Daarom riep Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afgelopen week experten bijeen. Vooral de ACEA, de Europese vereniging van autoconstructeurs, was vragende partij. Grote spelers zoals Stellantis en Volkswagen zouden de CO2-regels die onderdeel zijn van de Green Deal liever even uitgesteld of afgezwakt zien. Dit omdat torenhoge Europese boetes dreigen wanneer automerken de CO2-norm niet halen in 2025. Zo heeft VW nu al het verlies van enkele tienduizenden jobs aangekondigd en het ziet er naar uit dat er ganse fabrieken sluiten. Om nog meer banenverlies te voorkomen – bij andere spelers die ook in zwaar weer zitten – gaat Europa deze dialoog aan.

Pleitbezorgers van de groene zaak zeggen dat een versoepeling van de afgesproken maatregelen slechts uitstel van executie betekent. Bij ongewijzigd beleid moeten de meeste Europese merken voor hun volledige vloot een gemiddelde CO2-uitstoot van 93,6 gram per km halen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de consument benzinewagens bestelt in plaats van EV’s, moeten de producenten scherp bijsturen. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische modellen goedkoper te prijzen. Hoewel dit voor groene lobbyisten de oplossing is, blijken de prijsdalingen in praktijk onhoudbaar voor veel merken omdat ze dan met verlies verkopen.

Een ander plan dat op tafel ligt, is het herinvoeren van een premie voor elektrische auto’s. Maar dit keer op Europees niveau. Vraag is of dit zin heeft. Een premie veronderstelt een stimulans te zijn voor een nieuw product of dito technologie. Elektrische auto’s zijn nu ruim tien jaar op de markt en in het verleden zijn al vaker premies ingevoerd. Die kosten vooral veel geld en hun effect – het stimuleren van nieuwe technologie, dus – stopt wanneer ze verdwijnen. Dit heeft bovendien onaangename nevenwerkingen. Het jojo-effect van de nieuwprijzen van elektrische auto’s zorgt er voor dat de restwaarde van gebruikte EV’s keldert. Dat haalt meteen de geloofwaardigheid van het product bij potentiële kopers nog meer onderuit.