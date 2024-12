Kan Chinese autobouwer BYD ooit nummer één in de wereld worden?

BYD staat voor Build Your Dreams en is de grootste autobouwer van China. Op termijn wil BYD nummer één in de wereld worden maar dat vereist een sterke positie op de Europese markt. Ons land dient als testcase. Hoe realistisch is de droom van BYD-topman Wang Chuanfu?

De meeste Europese autoconstructeurs zijn honderd jaar en ouder. BYD (Build Your Dreams) daarentegen bestaat als automerk nauwelijks twintig jaar. De geschiedenis van het geesteskind van Wang Chuanfu (58)) is typerend voor de razendsnelle ontwikkeling van de Chinese autonijverheid. In plaats van te investeren in dure Japanse robotten zet de ondernemende Chinese boerenzoon in de jaren negentig goedkope arbeidskrachten aan het werk in zijn fabriek.

De ingenieur scheikunde kan op die manier zijn batterijen goedkoper produceren en verkopen dan zijn Japanse concurrenten. BYD groeit in snel tempo uit tot een wereldtopper en wordt een geliefd beleggingsobject van onder andere de ervaren rot Warren Buffet. De Amerikaanse beleggerskampioen is inmiddels een vriend des huizes van moneymaker Wang Chuanfu.

BYD wordt concurrent van zijn eigen klanten

Als Wang Chuanfu in 2003 besluit zijn industrieel actieterrein te verbreden en naast batterijen ook auto’s te gaan fabriceren, wordt BYD een concurrent van zijn eigen klanten. De aandeelhouders zien het graag gebeuren, de waarde van het aandeel schiet de hoogte in.

In 2008 brengt BYD als eerste constructeur een plug-in hybride op de markt en het verslaat daarmee Toyota in de race tegen de tijd. BYD profiteert van de knowhow die het heeft opgebouwd als batterijfabrikant.

BYD-batterijen zijn niet alleen goedkoper, zij zijn vooral veel beter. De cellen van de zogenaamde blade battery uit lithium-ijzerfosfaat (LFP) kathodes zien eruit als metalen latten en presteren beter qua veiligheid en duurzaamheid. In vergelijking met de traditionele batterijen die gebruikmaken van nikkel-mangaan-kobalt kathodes benutten LFP-accu’s de opslagcapaciteit efficiënter.

Door zijn platte, rechthoekige vorm bereikt de bladbatterij bovendien een hogere koelingsefficiëntie en snellere voorverwarming. Alles samen resulteert dat in een hogere energiedichtheid en groter rijbereik. Volgens BYD heeft een blade battery een levensduur van 5.000 oplaad- en ontlaadcycli. Onder zijn klanten toonaangevende merken zoals Mercedes, Tesla, Toyota én Volkswagen.

BYD bouwt zijn dealernetwerk fors uit in 2025.

BYD leert en accelereert sneller

De Chinese batterij- en autobouwer stelt intussen wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen tewerk, onder hen 110.000 ingenieurs. Die werken niet allemaal voor het automotive departement want BYD is intussen in uiteenlopende sectoren actief. Feit is wel dat BYD meer investeert in innovatieve technologieën dan de Europese constructeurs. Een lonende strategie, zo blijkt.

Als onderdelenleverancier van Mercedes en Volkswagen heeft BYD hun knowhow gebruikt om zijn technologische achterstand om te buigen in een voorsprong. BYD leert en accelereert sneller dan wie ook!

Door de joint venture met Mercedes is er zelden of nooit getwijfeld aan de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten. Door de hoge automatiseringsgraad van de BYD-fabrieken zijn die state-of-art op het vlak van efficiëntie en rendabiliteit.

BYD is bovendien de enige autobouwer die 90 procent van alle onderdelen zelf produceert. Bij de meeste Europese merken ligt dat percentage drie keer lager, op 30 procent. Ook dat verklaart de explosieve groei van de Chinese nummer één.

Ook inzake design scoort BYD bijzonder goed. De nieuwe generatie modellen is getekend door de Duitse autodesigner Wolfgang Egger (61) die zijn strepen heeft verdiend bij Alfa Romeo, Audi en Lamborghini. Ook binnenin maken de nieuwe BYD-modellen een overtuigende indruk.

BYD heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een uitbreiding van zijn gamma, de meeste modellen zijn leverbaar met uiteenlopende aandrijfsystemen. BYD biedt voor elk wat wils en dat tegen een zeer concurrentiële prijs.

Dat heeft ermee te maken dat BYD zijn eigen batterijen fabriceert. In het geval van een elektrische auto vertegenwoordigt de batterij 40 procent van de totale kostprijs van de wagen. De rekening is vlug gemaakt.

BYD bouwt zijn eigen batterijen die ook worden gebruikt door toonaangevende merken.

BYD gaat snel in België

BYD is sinds 2023 op de Belgische markt en wordt hier verdeeld door de Engelse autogroep Inchcape. Met een marktaandeel van 0,54 procent bekleedt het plaats 27 op de ranglijst van best verkopende automerken in ons land. Op het eerste zicht een vrij pover resultaat vergeleken met de grote volumemerken zoals Volkswagen (9,35 %), Toyota (5,29 %), Renault (5,10 %), Peugeot (4,79 %), Skoda (4,17 %) of Opel (2,23 %).

Maar analiseer je de cijfers van de voorbije twee jaren dan stel je vast dat BYD dit jaar 351,76 procent meer auto’s in ons land heeft verkocht dan in 2023 terwijl de meeste volumemerken in 2024 minder wagens hebben verkocht.

Over die positieve evolutie en over de ambities van BYD sprak Knack.be met Joris Clavie, managing director BYD Belux. “Dit jaar hebben wij zo’n 2.600 wagens ingeschreven. Voor een merk dat pas sinds 2023 op de markt is, is dat een zeer tevredenstellend resultaat. Je kan ons marktaandeel niet vergelijken met dat van Opel, Peugeot, Renault of Volkswagen. Dat zijn gevestigde namen met een sterk uitgebouwd dealernetwerk en goede entrees bij de leasemaatschappijen. Dat laatste is een belangrijk gegeven omdat twee derde van alle nieuwe auto’s in België bedrijfswagens zijn.

Voor een nieuwkomer op de markt is het bijna onmogelijk om meteen zaken met hen te doen. In de B2B-business telt elke euro en worden contracten afgesloten op basis van de TCO (Total Cost Ownership). Die wordt berekend op basis van de verkoopprijs, onderhoudskosten en restwaarde van een bepaald model. Particulieren die een nieuwe auto kopen, hebben meestal nog nooit van TCO gehoord. Vanzelfsprekend hebben ook zij oog voor het financiële aspect maar zij houden ook rekening met de elementen zoals de garantieduur en de nabijheid van de dealer bijvoorbeeld. Dat verklaart waarom wij acht jaar of 200.000 kilometer garantie geven op onze batterijen en in 2025 ons dealernet fors uitbreiden. In 2023 bestond ons gamma voor de Europese markt uit drie modellen, nu zijn er dat al zeven. Andere zullen volgen, ook in het segment van de stadswagens.”

Value for money

“Onze modellen bieden waar voor hun geld,” aldus Joris Clavie. “Zij zijn full option inclusief een warmtepomp voor onze e-modellen. Het verdienmodel van onze concurrenten is een ander, voor hen zijn opties een niet onbelangrijke bron van inkomsten.”

Of de elektrische BYD-modellen vanaf 2025 duurder worden door de hogere Europese invoerheffingen op Chinese auto’s, willen wij nog graag weten. “Hand op het hart, dat gaat niet gebeuren. Nu niet en ook straks niet. Wij hebben ter zake de formele toezegging vanuit de Chinese hoofdzetel. Weet trouwens dat onze modellen voor de Europese markt vanaf volgend jaar in Europa van de band zullen rollen. Wij bouwen momenteel een nieuwe fabriek in Hongarije, in de loop van 2025 wordt die in gebruik genomen. Naarmate wij meer auto’s zullen verkopen in Europa, zal de productiecapaciteit worden uitgebreid. Onze ambitie bestaat erin om in relatief korte tijd een plaats in de top10 in België en Europa te veroveren. Een sterke aanwezigheid op de Europese markt moet ons toelaten om door te stoten naar de top op wereldvlak.”

Volgens managing director Clavie Joris blijft elektrische aandrijving dé topprioriteit voor BYD.

Elektrisch autorijden is dé toekomst

BYD is een global player die streeft naar sterke lokale verankeringen. Joris Clavie: “BYD Belux beschikt over een eigen onderdelencentrum dat ons toelaat om onze klanten snel te kunnen depanneren. Een accident is snel gebeurd en valt niet te voorspellen. In onze relatie met de klant hechten wij evenveel belang aan aftersales dan aan sales!”

Ook op dit vlak volgt BYD een andere strategie dan de meeste Chinese nieuwkomers. Als global player biedt BYD vanaf nu ook plug-in hybridemodellen aan. Stapt het hiermee af van zijn oorspronkelijk doel om enkel elektrische voertuigen te produceren?

Joris Clavie: “Correctie! Onze eerste plug-in hybride dateert van 2008 en was de eerste PHEV op de markt wereldwijd. De Toyota Prius was pas tweede. Voor ons is en blijft elektrische aandrijving de toekomst. Sommige delen van de wereld maar ook vele potentiële klanten in ons land zijn echter nog niet aan elektrisch autorijden toe, om uiteenlopende redenen. Voor hen hebben wij een tussenoplossing in petto in de vorm van een plug-in hybride die deels elektrisch rijdt. Een commercieel bedrijf kan het zich niet veroorloven tegen de markt in te gaan. De klant is koning!”

De elektrisch aangedreven SEAL is het paradepaard van BYD.

Zijn dromen bedrog?

Volgens een oud Vlaams spreekwoord zijn dromen bedrog. Of dat ook van toepassing is voor de Wang Chuanfu en zijn droom om op termijn Toyota van de troon te stoten als nummer één? Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken, wie wel? Feit is dat de autowereld op een kantelmoment is aanbeland. Er vinden ingrijpende veranderingen op alle gebied plaats met een grote impact op de machtsverhoudingen in de sector.

Alles lijkt mogelijk, ook het onmogelijke. Klassieke componenten zoals de verbrandingsmotor, versnellingsbak en aandrijfas worden vervangen door technologische toepassingen waarmee de traditionele autoconstructeurs minder vertrouwd zijn. In de megasteden van morgen zal er minder plaats zijn voor grote auto’s, de focus zal zich verplaatsen van autobezit naar autogebruik.

Of alle automerken die mutatie zullen overleven, wellicht niet. Wie uiteindelijk als winnaar uit de strijd zal komen, is koffiedik kijken. Op basis van de feitelijke gegevens van nu behoort BYD tot de grote kanshebbers. Dat het geloof in eigen kunde bergen kan verzetten, dat bewijs heeft Wang Chuanfu al meer dan eens geleverd.