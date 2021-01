De Juke Enigma is een beperkte reeks van de coupé-crossover van Nissan die als eerste model van het Japanse merk is uitgerust met de virtuele assistent Amazon Alexa.

Met deze nieuwe uitvoering wil Nissan de grenzen van het gedurfde design van zijn coupé-crossover weer een beetje verleggen. De Juke Enigma onderscheidt zich door een donkere, futuristische styling met stealth-achtige trekjes, waarbij details als de diepzwarte 19-inch lichtmetalen 'Akari-velgen' de koetswerklijnen nog extra versterken.

Nissan biedt deze speciale variant in drie tweekleurige lakcombinaties aan, waaronder Gun Grey en Pearl White met een zwart dak. Maar ook volledig zwart behoort tot de mogelijkheden. Specifieke Enigma-logo's maken de exclusieve verschijning compleet.

Daarnaast onderscheidt de Juke Enigma zich vooral door zijn geavanceerde communicatietechnologie. "De Nissan Juke heeft een gedurfd design en biedt geavanceerde technologie. De Enigma borduurt voort op zijn unieke uitstraling en intelligente connectiviteit om op die manier een nog intensievere rijervaring te bieden", aldus Marco Fioravanti, Vice President, Product Planning, Nissan Europe.

Zoek je auto

Met de Nissan Skill-functionaliteit van de Alexa-app kunnen eigenaars bepaalde functies van de Juke met hun smartphone of een Alexa-apparaat bedienen. Door het eenvoudig aan Alexa te vragen, kunnen bestuurders op afstand de portieren van hun wagen openen en sluiten, de hoeveelheid brandstof checken, een bepaalde locatie naar het navigatiesysteem met TomTom Traffic van hun auto sturen en de lichten activeren. Ook kunnen ze op afstand de locatie van hun Juke achterhalen.

De exclusieve Juke Enigma staat vanaf eind januari bij de dealers in de showroom. De prijzen beginnen bij 27.120 euro.

Met deze nieuwe uitvoering wil Nissan de grenzen van het gedurfde design van zijn coupé-crossover weer een beetje verleggen. De Juke Enigma onderscheidt zich door een donkere, futuristische styling met stealth-achtige trekjes, waarbij details als de diepzwarte 19-inch lichtmetalen 'Akari-velgen' de koetswerklijnen nog extra versterken. Nissan biedt deze speciale variant in drie tweekleurige lakcombinaties aan, waaronder Gun Grey en Pearl White met een zwart dak. Maar ook volledig zwart behoort tot de mogelijkheden. Specifieke Enigma-logo's maken de exclusieve verschijning compleet. Daarnaast onderscheidt de Juke Enigma zich vooral door zijn geavanceerde communicatietechnologie. "De Nissan Juke heeft een gedurfd design en biedt geavanceerde technologie. De Enigma borduurt voort op zijn unieke uitstraling en intelligente connectiviteit om op die manier een nog intensievere rijervaring te bieden", aldus Marco Fioravanti, Vice President, Product Planning, Nissan Europe.Met de Nissan Skill-functionaliteit van de Alexa-app kunnen eigenaars bepaalde functies van de Juke met hun smartphone of een Alexa-apparaat bedienen. Door het eenvoudig aan Alexa te vragen, kunnen bestuurders op afstand de portieren van hun wagen openen en sluiten, de hoeveelheid brandstof checken, een bepaalde locatie naar het navigatiesysteem met TomTom Traffic van hun auto sturen en de lichten activeren. Ook kunnen ze op afstand de locatie van hun Juke achterhalen.De exclusieve Juke Enigma staat vanaf eind januari bij de dealers in de showroom. De prijzen beginnen bij 27.120 euro.