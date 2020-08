Door het "Aluminium Reality"-project van de Jaguar Land Rover groep kan de CO2-uitstoot van de aluminiumproductie met 26% verminderen.

Het Aluminium Reality Project is een belangrijk onderdeel van de "Destination Zero"-missie van Jaguar Land Rover dat de CO2-uitstoot wil beperken. Ingenieurs maken gebruik van gerecycleerd aluminium voor bepaalde onderdelen. Het alu wordt gemengd met minder kwalitatief aluminium waardoor een nieuw type legering wordt gevormd. Die heeft inmiddels de nodige tests doorstaan en de kwaliteit voldoet aan de Jaguar Land Rover standaard. Uit analyse van het recyclage- en fabricageproces is gebleken dat de CO2 die vrijkomt bij de productie van legeringen met 26% kan worden verminderd ten opzichte van de huidige situatie.

Aluminium is wereldwijd één van de meest gerecyclede materialen. Het kan meerdere malen worden hersmolten tot een nieuw product, zonder kwaliteitsverlies. Door het hoogwaardige aluminium dat voor autoproductie wordt gebruikt te recycleren, kan Jaguar Land Rover de hoogwaardige elementen recycleren, waardoor de behoefte aan nieuw aluminium wordt beperkt. Doorgaans worden autowrakken geëxporteerd zodat ze kunnen worden hergebruikt voor low-end toepassingen, maar door de nieuwe geavanceerde scheidingstechnologie kan men de grondstof opnieuw gebruiken om auto's te bouwen. Zo wordt de cyclus gesloten, waardoor de impact op het milieu vermindert. (Belga)

