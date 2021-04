Komiek Jeroom, die ook grafisch vormgever is, mocht de nieuwe BMW M2 CS Racing Cup van een originele decoratie voorzien. Dat leidde tot 'Project Dafalgan' dat de concurrenten van deze bolide wil laten hallucineren.

Jeroom is al van kindsbeen een autoliefhebber die boven zijn bed posters had hangen van de befaamde BMW Art Cars van de hand van onder meer Roy Lichtenstein en Andy Warhol. "Toen de organisatoren van de BMW M2 CS Racing Cup me vroegen om één van hun wagens te decoreren ging hiermee eigenlijk een jongensdroom in vervulling", vertelt de komiek die ook bekend is voor zijn comics. "Zo begon ik te werken aan 'Project Dafalgan' waar een gedegen wetenschappelijk onderzoek aan voorafging. Terwijl men meestal de prestaties van de piloot wil bevorderen, poog ik met mijn ontwerp echter het prestatieniveau van de concurrenten negatief te beïnvloeden door ze misselijk te maken. Mijn design geeft hen namelijk de illusie dat ze niet door één maar door drie wagens worden ingehaald. Dan beginnen ze uiteraard te flippen. Ik ben ervan overtuigd dat dit concept een succes wordt dat weldra door anderen zal worden gekopieerd!"

Het misselijk makend design van Jeroom © GF

De nieuwe BMW M2 CS Racing Cup Benelux gaat in het weekend van 8 en 9 mei van start op het circuit van Zolder. Verder staan er in 2021 nog vier manches op de kalender, waarbij tweemaal Spa-Francorchamps en Zandvoort in Nederland wordt bezocht. Elk evenement telt drie wedstrijden: twee korte sprints over 25 minuten en één lange race over 60 minuten. Dit format maakt het dus perfect mogelijk om een auto met twee piloten te delen. Een belangrijke troef van deze cup is de prijzenpot van 70.000 euro die onder alle deelnemers wordt verdeeld. Een raceklare 450 pk sterke BMW M2 CS kost 113.900 euro. Organisator M Track Experience verkocht al 34 exemplaren en hoopt de helft daarvan dit seizoen op de startgrid te zien.

