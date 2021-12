Ook Jeep zet de elektrificatie in. Het zware werkpaard Wrangler krijgt een plug-in hybride om schoner en efficiënter te functioneren.

Ook de Amerikaanse merken kiezen voor downsizing om aan de strengere verbruiks- en uitstootnormen te voldoen. Het gevolg is dat de ronkende zes- en achtcilinders ook daar uit het gamma verdwijnen en plaats maken voor compactere krachtbronnen vaak met elektrische ondersteuning. Dat lot ondergaat nu ook de Jeep Wrangler, die naast een 2 liter-turbomotor van 272 pk, voortaan eveneens over een plug-in hybride versie beschikt.

Deze Wrangler 4XE voegt daar een alternator-starter aan toe en beschikt daarmee over een systeemvermogen van maar liefst 380 pk. Dat bezorgt de uit de kluiten gewassen terreinwagen zeer vinnige prestaties met een spurt van 0 naar 100 km/u in 6,4 seconden.

Tegelijk blijft het brandstofverbruik beperkt tot 3,5 liter per 100 km volgens de fabrieksgegevens. In realiteit verdubbelt dat verbruik als je de Wrangler 4XE gebruikt waarvoor hij dient: een zware last trekken of door het terrein ploeteren. Maar dan nog blijft het verbruik aanvaardbaar voor een kolos van 2,2 ton.

De plug-in hybride aandrijving zorgt voor een gunstig verbruik. © GF

50 km elektrisch rijden

Volledig uitstootvrij rijden kan trouwens over een afstand van een goede 50 km tegen maximaal 130 km/u. Daarvoor wordt de elektriciteit aangewend van de batterij met een capaciteit van 17,3 kWh, die zich onder de achterbank bevindt en daardoor geen invloed heeft op het koffervolume (533 l) of de waaddiepte (76 cm).

Het avontuurlijke kantje van de Wrangler 4XE wordt nog eens onderstreept door het feit dat zowel de dakpanelen als de deuren verwijderbaar zijn, waardoor je in een handomdraai de comfortabele terreinberline in een hip vrijetijdsvoertuig omtovert. Voor deze stoere, maar zuinige plug-in hybride Jeep Wrangler betaal je 69.550 euro.

De Wrangler 4XE beschikt over echte terreincapaciteiten. © GF

