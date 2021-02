2021 is een bijzonder jaar voor Jeep want het merk viert zijn 80ste verjaardag. Sinds de lancering van de Willys in 1941 bleef de constructeur zijn roots trouw met authentieke en vooral polyvalente voertuigen.

Modellen zoals de Jeep Willys MB uit 1941 of de iconische Wrangler worden meteen gelinkt aan de meest complexe routes die onze planeet rijk is of aan ruwe landschappen en uitdagende expedities. Via doorgedreven innovatie kon Jeep nieuwe horizonten blijven verkennen en werden de wagens comfortabeler en gebruiksvriendelijker.

Vandaag zit zelfs connectiviteit in het dna van het merk en Jeep slaat een bladzijde om met de lancering van de (deels) elektrisch aangedreven versies van de Renegade en de Compass 4Xe die in 2020 op de markt zijn gekomen. Zij krijgen binnenkort versterking in de vorm van de Wrangler 4xe plug-in hybrid (PHEV), meteen de modernste en meest polyvalente Wrangler aller tijden.

Om de verjaardag in de verf te zetten, komen er bijzondere 80th Anniversary-versies van de Renegade, de Compass, maar ook van de Wrangler en de Gladiator. Ze krijgen allemaal een specifieke look: 80th Anniversary-badges met de contouren van de Willys, aangepaste kleuren waaronder matgroen geïnspireerd op de militaire roots, stoffen zetels met diamantpatroon, interieuraccenten in zwarte hoogglans en bijhorende lichtmetalen velgen.

Er komt ook extra infotainment met aanraakschermen van 8,4 of 10,1 inch, DAB-radio en navigatie met geïntegreerde smartphone- en Uconnect TM-diensten, een volledig LED-pack en op het display van het infotainment verschijnt het opstartscherm "Since 1941". Kort: dit zijn nu al een collector's items.

