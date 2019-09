Na een opgemerkte wereldpremière op het Autosalon van Genève in maart en een optreden op het Autosalon van Turijn, duikt de Jeep Renegade plug-in hybride (PHEV) in Parijs op de Champs-Elysées op tot 25 september.

Het merk Jeep, de pionier van de 4x4, begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn merkgeschiedenis met de lancering van zijn eerste plug-in hybride model bestemd voor de Europese markt met een elektrisch rijbereik van 50 kilometer.

De Renegade PHEV koppelt een 1.3 l GSE turbomotor aan een elektromotor, die zich tussen de achterwielen bevindt, en voedt een batterijpakket dat al rijdend of via een stekker (in huis, een wallbox of een laadpaal) kan worden opgeladen. De laadtijd varieert tussen 1u30 en 3u in functie van het gebruikte stekkertype. Het systeemvermogen varieert van 190 pk voor het basismodel tot 240 pk voor de krachtigste varianten.

Met de hybride aandrijving zet de Renegade topprestaties neer met een sprint van 0 tot 100 km/u in ongeveer 7 seconden, in combinatie met een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km en een elektrische topsnelheid van 130 km/u. Mooi hierbij is dat de Jeep Renegade ook beter presteert op het terrein dankzij de hogere koppelwaarde. Het nieuwe elektrische vierwielaandrijvingssysteem (eAWD) drijft de achterwielen aan via een specifieke elektromotor, waarmee het koppel afzonderlijk over de twee assen wordt verdeeld en zo een grote efficiëntie oplevert.(Belga)