Jeep prijst elektrische Avenger

De Avenger is het eerste volledig elektrische model van Jeep met een basisprijs van 36.000 euro op de Belgische markt.

De Stellantis Groep heeft de elektrificatie al stevig ingezet via zijn verschillende merken. Intussen is ook de Jeep Avenger op de markt, waarmee dus ook het befaamde Amerikaanse offroad-merk aan de stekker gaat. Dit is trouwens het eerste 100% elektrische model van Jeep dat op de Belgische markt voor minstens 36.000 euro van eigenaar verwisselt.

Jeep Avenger

Enkel voorwielaandrijving

De compacte Avenger (lengte 4.084 mm) is leverbaar in één variant met één elektromotor van 156 pk, die enkel de voorwielen aandrijft, en een batterij van 54 kWh die een WLTP-rijbereik van 400 km garandeert. Inderdaad, dit model heeft geen vierwielaandrijving waardoor de terreincapaciteiten duidelijk beperkt blijven. Wel is de Avenger standaard uitgerust met een afdaalhulp en met een Selec-Terrain-systeem met zes standen, naast full led-koplampen, een automatische airco, een digitaal dashboard en een centraal 10,25” infotainmentscherm.

Naast basisversie biedt de Avenger nog drie hogere uitrustingsniveaus met meer comfort en snufjes, waarmee de prijs kan oplopen tot 42.500 euro.