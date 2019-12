In het prachtige Val d'Ayas, in het noorden van Italië, organiseert Jeep zijn jaarlijkse Winter Experience, waar het 4x4-gamma getest kan worden.

Het is een traditie bij Jeep om tijdens de winter het 4x4-gamma te laten testen door de klanten en de media. In Champoluc (Aosta) was dit keer de iconische Wrangler in Rubicon- en Sahara-versie aanwezig, naast de complete Trailhawk-familie met de Renegade, Cherokee, Compass en Grand Cherokee.

Hier kregen de aanwezigen ook de gelegenheid de gesofisticeerde 4x4-systemen uit te proberen, van de Active Drive Low van de Renegade tot de Rock Trac van de Wrangler Rubicon, via het Selec-Terrain tractiecontrolesysteem van Jeep, en veiligheidsitems zoals het frontale anti-crashsysteem, de rijstrookbewaking, de adaptieve cruise control of de afdaalhulp.

Ook de Jeep Wrangler 1941, ontworpen door Mopar, de afdeling binnen de FCA Groep die de speciale uitrusting en onderdelen ontwerpt, werd voorgesteld op CampZero en was er te testen. Dit model met een 4x4-aandrijving en een specifieke offroad-uitrusting was voorzien van speciale onderdelen van Jeep Performance, waarmee de Wrangler nog beter presteert op het terrein.(Belga)