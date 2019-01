Jeep is de grootste groeier op de Belgische markt

De cijfers van het Amerikaanse merk - onderdeel van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - groeien al enkele jaren gestaag, vooral sinds de introductie in 2014 van het eerste Jeep-model dat in Europa wordt geproduceerd. De Jeep Renegade wordt immers gebouwd in de Italiaanse fabriek van Melfi waardoor Jeep ook aanwezig kon zijn in het compacte SUV-segment op de Europese en wereldwijde markten.

De groei van Jeep in België was in 2018 te danken aan de introductie van 3 nieuwe modellen: de nieuwe Renegade, het eerste voertuig van de FCA-groep met een gloednieuwe generatie van 3- en 4-cilinder turbomotoren op benzine (1,0 l en 1,3 l) die klaar zijn voor elektrische hybridisatie. Verder is er de gloednieuwe Wrangler, het meest emblematische model van het gamma, en er is de nieuwe Cherokee, die voor het eerst op een Europees salon (Brussel) werd voorgesteld. In totaal verkocht Jeep in 2018 5.067 voertuigen op de Belgische markt, een stijging van meer dan 84%. Wereldwijd brak Jeep opnieuw een record met meer dan 1,8 miljoen verkochte exemplaren, meteen het beste jaar sinds de oprichting van het merk in 1941.(Belga)