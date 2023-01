Je laatste rit kan nu ook in een Mustang

Een Britse specialist in de ombouw van auto’s tot ceremoniewagens gaf de elektrische Ford Mustang Mach-E een originele nieuwe functie als lijkwagen.

De elektrische transitie zet zich door in alle sectoren. En soms is dat echt een buitenkans. Neem nu de ceremoniewagens bij uitvaarten waar een zoemzachte elektrische aandrijving zeker een meerwaarde kan betekenen. Eerder zagen we al een lijkwagen passeren die gebaseerd was op de Tesla Model S. En nu stelde het bedrijf Coleman Milne zijn nieuwe Etive-gamma voor dat gebaseerd is op de elektrische Ford Mustang Mach-E.

Misschien een verrassende keuze, maar wel eentje die de aandacht van de autoliefhebber trekt voor een type voertuig waarvoor normaal niemand zijn hoofd omdraait. Coleman Milne ontwikkelde zowel een lijkwagen als een limousine om het gevolg te vervoeren. Beide voertuigen zitten in de laatste ontwikkelingsfase en worden weldra getest voor de homologatie, waarna ze normaal nog dit jaar op de markt komen.

Ruim voldoende rijbereik

Beide modellen zijn verhoogd en verlengd om hun nieuwe functie optimaal te kunnen vervullen en beschikken over 75 kWh-batterij die een rijbereik van een goede 320 km garandeert. Ruim voldoende dus voor de gebruikelijke ritten bij een uitvaart.

Daarbij kreeg de lijkwagen een glazen dak, een vlakke laadvloer achteraan, een platform en een elektrische lift om de lijkkist makkelijk te kunnen manipuleren, en is er plaats voorzien voor drie dragers aan boord.

Deze Mustang biedt plaats aan zeven passagiers.

De 6,28 meter lange limousine kreeg zes deuren en biedt naast de bestuurder plaats aan zeven passagiers. De inrichting van het interieur is zeer luxueus en de verduisterde ruiten zorgen voor de privacy van het vervoerde gezelschap. Uiteraard kunnen de voertuigen volledig gepersonaliseerd worden naar de wensen van de koper. De prijs wordt op aanvraag en volgens het bestek verstrekt.