Toyota, Subaru, Mazda, Yamaha en Kawasaki zien op korte termijn vooral heil in synthetische brandstoffen en waterstof voor de energietransitie en blijven daarom hun verbrandingsmotoren verder ontwikkelen.

De auto-industrie legt zeer sterk de nadruk op de ontwikkeling van batterij-aangedreven elektrische voertuigen in de energietransitie die ervoor moet zorgen dat we de komende jaren onze klimaatdoelstellingen kunnen realiseren. Onder meer door over te schakelen van aandrijvingen op fossiele brandstoffen naar 100% elektriciteit.

Voor sommigen is die drastische overgang naar de zuiver elektrische aandrijving wat te radicaal, omdat er ook nog andere zeker zo valabele pistes voor een schoner vervoer bestaan. Zo willen de Japanse constructeurs synthetische brandstoffen en waterstof promoten om het huidige aanbod van oplossingen met een beperkte koolstofvoetafdruk te verruimen. In dit scenario kunnen de verbrandingsmotoren inderdaad verder ontwikkeld worden.

De Mazda Skyactiv op biodiesel. © GF

Ontwikkeling op circuits

De automerken Toyota, Subaru en Mazda en de bouwers van motorfietsen Yamaha en Kawasaki willen daarom de volgende jaren gezamenlijke projecten uitwerken om deze doelstellingen te realiseren. Zij gaan klanten hiermee een ruimere keuze bieden, terwijl ze tegelijk ook hybride en elektrische aandrijvingen blijven ontwikkelen.

In het kader van dit project zullen de merken motoren op waterstof voor twee- en vierwielers ontwikkelen en deelnemen aan races waarbij gebruik gemaakt wordt van waterstofkrachtbronnen en koolstofneutrale brandstoffen. Zo zullen er onder andere een Mazda 1.5 l Skyactiv-D op biodiesel en een Toyota Corolla op waterstof racen en wordt door Subaru en Toyota ook een aangepaste BRZ/GR86 racewagen voor deze synthetische brandstoffen ontwikkeld.

