Silverstone Auctions organiseert zaterdag 23 mei een online veiling van een collectie zeldzame auto's, waaronder enkele BMW's uit de privécollectie van de Engelse zangeres Jay Kay, de zanger van Jamiroquai.

Bij de 86 auto's die onder de hamer gaan, vinden we drie exclusieve BMW's.

De eerste is één van de 500 rechts gestuurde 3.0 CSL's (E9) uit 1972 in Chamonix wit. Het heeft slechts 62.000 mijl op de teller. De vorige eigenaar vond de auto in een magazijn waar hij enkele jaren was opgeslagen en heeft hem in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd. Volgens experts is het één van de mooiste CSL's die we momenteel kennen. De verkoopprijs wordt geschat op 150.000 tot 175.000 euro.

De tweede is een uitzonderlijk zeldzame rechts gestuurde Alpina B9 3.5 (E28) uit 1983 met een manuele versnellingsbak. Er bestaan slechts 18 exemplaren met deze specificaties.

De laatste in de rij is een E30 uit 1987 die werd geprepareerd voor circuitgebruik. Na de ombouw werd hij klaargemaakt voor Jay Kay hem zou gebruiken voor de Rally Isla Mallorca (maart 2020) waar hij als '00' zou openen. De Alpina wordt geschat op een bedrag van 28.000 tot 35.000 euro. De E30 zou 54.000 tot 62.000 euro moeten opbrengen.

Kopers kunnen online, telefonisch of via gesloten envelop een bod uitbrengen. De veilingkosten voor deze verkoop bedragen 10%, plus BTW.(Belga)

