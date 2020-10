De tweede generatie Jaguar XF is inmiddels 5 jaar op de markt en het model - waarvan de sedan en de break nauwelijks gedateerd ogen - heeft nog enkele jaren te gaan.

Bij de modelupdate hoefden de designers het uiterlijk niet aan te passen, al kwamen er wel nieuwe koplampen en aangepaste bumpers met bredere luchtinlaten vooraan en een 'weggewerkte' uitlaat aan de achterzijde. kortom, alles wat nodig was voor een frisse look zonder de harmonie te verbreken met fundamentele veranderingen.

Het interieur daarentegen is volledig nieuw en is vergelijkbaar met dat van de recent vernieuwde F-Pace SUV. Het grote centrale scherm van het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem staat centraal en geeft aan dat de klemtoon ligt op technologie en infotainment. Achter het stuur zit een display van 12,3 inch dat de bestuurder kan configureren, er komt ook een head-up display wat voor extra comfort en de veiligheid zorgt. Andere details zijn bredere stoelen die beter ondersteunen, bijkomende opbergruimte in de deurpanelen en luxueuzere bekleding.

De Jaguar XF start zijn carrière met drie motoren, allemaal tweeliter viercilinders. Het gaat om een benzinemotor die 250 of 300 pk levert en een mild hybride diesel van 204 pk, die volgens Jaguar 14% minder brandstof verbruikt dan zijn voorganger en tegelijkertijd 24 pk extra levert. Een achttrapsautomaat is standaard en vierwielaandrijving is optioneel leverbaar. De sedan betaal je ? 53.100 en de break kost minstens ? 56.250.(Belga)

