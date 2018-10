Jaguar XE 300 Sport en XE SV Project 8 laten van zich horen

De Jaguar XE 300 Sport en het Jaguar XE SV Project 8, die snelheden tot 322 km/u kunnen halen, bewijzen dat ze over hetzelfde dna beschikken want bij Pendine Sands in Wales (Verenigd Koninkrijk) schrijven ze samen het motief van een dubbele spiraal in het zand.