Deze Jaguar Vision Gran Turismo® SV-concept is de visie van Jaguar op een extreme elektrisch aangedreven endurance bolide. Deze concept werd ontworpen voor de bekende videogame 'Gran Turismo®', maar hij doorliep het designproces van een echte auto.

Deze lage en brede racewagen bestaat momenteel enkel in virtual reality, maar het gaat om een weldoordacht ontwerp. Mocht deze Jaguar bestaan, zou hij stevige geloofsbrieven kunnen voorleggen in de racerij, dankzij de vier elektromotoren die een systeemvermogen van 1.903 pk ontwikkelen en een onwaarschijnlijk koppel van 3.360 Nm uitbraken. De 5,54 meter lange racewagen zou volgens Jaguar messcherp sturen en nauwkeurige simulaties beloven een topsnelheid van 410 km/u. "Alle aerodynamische eigenschappen werden zorgvuldig geoptimaliseerd met geavanceerde computeranalyses - net zoals we dat doen bij 'echte' Formule E racewagens zoals de Jaguar I-TYPE", weet Michael O'Regan, Senior Aerodynamics Engineer bij Jaguar SV. De ingenieurs voegen eraan toe dat ze heel wat uren op de rijsimulator hebben doorgebracht om deze bolide voldoende efficiënt te maken zodat hij aan een echte race zou kunnen deelnemen. Deze Vision GT SV leent designkenmerken bij de Type C, Type D, de XJR-9 en de XJR-14. Wie hem wil besturen, moet wachten op de release van de nieuwste Gran Turismo®, die in 2021 wordt verwacht. (Belga)

Deze lage en brede racewagen bestaat momenteel enkel in virtual reality, maar het gaat om een weldoordacht ontwerp. Mocht deze Jaguar bestaan, zou hij stevige geloofsbrieven kunnen voorleggen in de racerij, dankzij de vier elektromotoren die een systeemvermogen van 1.903 pk ontwikkelen en een onwaarschijnlijk koppel van 3.360 Nm uitbraken. De 5,54 meter lange racewagen zou volgens Jaguar messcherp sturen en nauwkeurige simulaties beloven een topsnelheid van 410 km/u. "Alle aerodynamische eigenschappen werden zorgvuldig geoptimaliseerd met geavanceerde computeranalyses - net zoals we dat doen bij 'echte' Formule E racewagens zoals de Jaguar I-TYPE", weet Michael O'Regan, Senior Aerodynamics Engineer bij Jaguar SV. De ingenieurs voegen eraan toe dat ze heel wat uren op de rijsimulator hebben doorgebracht om deze bolide voldoende efficiënt te maken zodat hij aan een echte race zou kunnen deelnemen. Deze Vision GT SV leent designkenmerken bij de Type C, Type D, de XJR-9 en de XJR-14. Wie hem wil besturen, moet wachten op de release van de nieuwste Gran Turismo®, die in 2021 wordt verwacht. (Belga)