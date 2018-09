Jaguar vestigt ronderecord op Clermont-Ferrand

De Jaguar XE is in de voetsporen SV Project 8 getreden door een uniek ronderecord te vestigen op het Franse Grand Prix circuit van weleer. Op het 8 kilometer lange tracé van Charade in Clermont-Ferrand, dat ook openbare wegen omvatte, werd in 1965, 1969, 1970 en 1972 de Grote Prijs van Frankrijk gereden. Deze omloop werd voor het laatst gebruikt in 1988. Om de 30e verjaardag van die sluiting in de kijker te zetten, keerde Jaguar terug naar het historische circuit voor de eerste 'flying lap' in drie decennia.

Met de 300 pk sterke XE 300 Sport probeerde huispiloot Vincent Radermecker een ronderecord voor productieberlines te vestigen, nadat hij onlangs hetzelfde deed met de SV Project 8 op de Nordschleife van de Nürburgring. Hoewel hij kreeg af te rekenen met een rond punt en twee smalle doorgangen die geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke traject, haspelde de Luikenaar het veeleisende circuit in nauwelijks 4 minuten en 9 seconden af, goed voor een gemiddelde snelheid van 116 km/u.

Achteraf verklaarde Radermecker: "Vorig jaar heb ik met de XE SV Project 8 het record voor productieberlines gevestigd op de Nürburgring en deze ronde was even zwaar. Het langste rechte stuk is nauwelijks 600 meter lang, dus ik begrijp perfect waarom piloten dit de 'Franse Nürburgring' noemden."(Belga)