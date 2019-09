nieuws

Jaguar toont SVO-producten in Knokke

Volgend weekend (10 tot 13 oktober) vindt in Knokke andermaal de Zoute Grand Prix plaats en premiummerken nemen de gelegenheid te baat om verspreid over de mondaine badplaats hun nieuwste of meest exclusieve producten te tonen. Jaguar en Land Rover showt er de creaties van de SVO-afdeling.