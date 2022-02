Jaguar Land Rover is een samenwerking gestart met NVIDIA Drive om met dit technologiebedrijf autonome rijsystemen en meer connectiviteit verder te ontwikkelen.

Doorgedreven connectiviteit is de hoeksteen van autonome rijmodi voor voertuigen want 'zelfstandig rijden' zal enkel lukken wanneer de wagen zeer veel, snel en efficiënt kan communiceren met de wereld en vooral de infrastructuur rondom. NVIDIA is wat dat betreft een interessante partner want het is wereldwijd marktleider op vlak van AI (Artificial Intelligence) en de bijhorende computertechnologie.

De sleutel van de beoogde technologie is het (digitaal) in kaart brengen van de omgeving rond de wagen. In een eerste fase zal dit mogelijkheden bieden voor parkeer- en rijhulpsystemen en in een volgende fase moet de software in combinatie met intelligent gebruik van data de Jaguar Land Rovers in staat stellen om zelfstandig te rijden.

Deze systemen zullen zelflerend zijn. Updates die daarvan het gevolg gaan zijn, kan Jaguar 'over the air' delen met andere voertuigen tijdens de volledige levensduur van de wagens.

Een exacte timing over het tijdstip waarop we de eerste concrete resultaten zullen zien in de voertuigen, krijgen we niet te horen van Jaguar Land Rover. De Britse constructeur geeft wel nog mee dat het vanaf 2039 netto geen CO2 meer zal genereren in de toeleveringsketen, de producten en de activiteiten.

