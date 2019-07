Jaguar Land Rover ontwikkelt nieuwe AI-technologie om veranderingen in de stemming van de bestuurder achter het stuur te analyseren en zo zijn stress te helpen beperken.

Het nieuwe stemmingsdetectiesysteem maakt deel uit van een reeks technologieæn die Jaguar Land Rover onderzoekt in het kader van zijn 'tranquil sanctuary'-visie om de hele rijervaring te verbeteren. De constructeur onderzoekt nieuwe technologie op basis van artificiële intelligentie die in staat is te begrijpen wat onze gemoedstoestand is tijdens het rijden, en de instellingen van systemen in het interieur aanpast om het welzijn van de bestuurder te verhogen.

Deze technologie monitort en evalueert met een naar de bestuurder gerichte camera en biometrische sensoren de stemming van de bestuurder en past vervolgens tal van systemen in het interieur aan, zoals de verwarming, de ventilatie en airconditioning, het entertainmentsysteem en de sfeerverlichting. De instellingen worden gewijzigd in functie van de gezichtsuitdrukkingen van de bestuurder om stress aan te pakken. Uit rapporten blijkt dat 74% van ons toegeeft zich elke dag gestrest of overweldigd te voelen.

Het stemmingsdetectiesysteem volgt met behulp van de nieuwste AI-technologie continu de nuances in de gezichtsuitdrukkingen van de bestuurder en zorgt automatisch voor de geschikte instellingen. Na verloop van tijd leert het systeem de voorkeuren van de bestuurder en worden de aanpassingen steeds specifieker op maat van de persoon in kwestie. Aanpassingen van de personaliseringsinstellingen zijn bijvoorbeeld het instellen van rustgevende kleuren voor de sfeerverlichting als het systeem detecteert dat de bestuurder stress ervaart, het selecteren van een favoriete afspeellijst als er tekenen zijn van vermoeidheid, of het verlagen van de temperatuur als de bestuurder begint te geeuwen of er andere signalen zijn van slaperigheid.

Jaguar Land Rover doet ook proeven met soortgelijke technologie voor de passagiers achteraan, met een in de hoofdsteun geïnstalleerde camera. Als het systeem tekenen van vermoeidheid detecteert, zou het achteraan de verlichting kunnen dimmen, het glas van de ruiten verduisteren en de temperatuur hoger instellen, om een passagier te helpen slapen.(Belga)