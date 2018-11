Jaguar praat met rode lichten

De groep Jaguar Land Rover heeft Vehicle-to-Infrastructure technologie ontwikkeld waarmee bestuurders kunnen voorkomen dat ze stil moeten staan voor een rood verkeerslicht. Een bestuurder die stilstaat voor een licht dat op rood staat verliest niet alleen kostbare tijd, het jaagt ook de brandstofrekening in de hoogte en het is nefast voor ons milieu. Een auto is immers op zijn zuinigst wanneer die aan een constante snelheid kan rijden. Vanuit stilstand vertrekken en versnellen kost veel meer energie.

Daarom werd er een systeem bedacht waarbij de wagen anticipeert op de verkeerssituatie. De geconnecteerde auto - in dit geval een Jaguar F-Pace - krijgt informatie over de status van een nakend verkeerslicht, waardoor de wagen zijn snelheid zodanig kan aanpassen dat hij niet hoeft te stoppen voor het licht. Dit zorgt voor een vlottere verkeersdoorstroming. Dit GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory) systeem vergt niet alleen extra hardware in de auto, maar ook aan de kant van de verkeersinfrastructuur. Niet alleen de autosector, maar ook de overheid moet mee in dit 'geconnecteerde' systeem stappen.

Jaguar is overigens niet de eerste constructeur die hiermee experimenteert, want enkele jaren geleden gaf BMW al aan gelijkaardige plannen te hebben.(Belga)