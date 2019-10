Deze opvallende sportwagen geeft een hint naar de toekomstige modellen van het Britse merk. Hij wordt onthuld via het computerspel Gran Turismo Sport.

Deze prachtige creatie zal jammer genoeg niet meteen in de realiteit opduiken, want het is een volledig virtuele wagen die gemaakt is voor het computerspel Gran Turismo Sport. Daar kunnen de fans er wel al kennis mee maken en naar hartenlust mee rijden. Toch is deze concept car niet zo maar een folietje voor de gamerswereld. Volgens Jaguar zullen tal van technische oplossingen en designtrekken opduiken in de toekomstige elektrische sportwagenmodellen van het merk.

Dit studiemodel ziet er in ieder geval fantastisch uit en straalt zelfs statisch de dynamiek van een razendsnelle supersportwagen uit. Tegelijk legt Jaguar een link naar zijn roemruchte sportieve verleden, want de ontwerpers lieten zich bij de schetsen ook inspireren door de befaamde en succesvolle C- en D-Types en de recentere CX-75. Ook al is dit een virtuele bolide, toch gaf Jaguar enkele cijfers en specificaties vrij. Zo heeft deze concept car een vermogen van 1.020 pk en 1.200 Nm koppel en een gewicht van 1.400 kilogram dat evenwichtig verdeeld is over beide assen. Daarmee zou de sprint 0-100 km/u in minder dan 2 seconden en een topsnelheid van meer dan 320 km/u mogelijk zijn. Het goede nieuws is dat iedereen weldra het stuur zal kunnen nemen van deze supercar, maar dan wel achter de spelconsole.(Belga)