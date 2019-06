Norman Dewis (OBE), de legendarische voormalige testpiloot en fabrieksrijder van Jaguar, is overleden op de leeftijd van 98 jaar.

Dewis werd aanzien als de grootste testpiloot ooit van Groot-Brittannië, die tijdens zijn carrière van 33 jaar 25 van de belangrijkste Jaguars ooit ontwikkelde. De beroemdste modellen van het merk, waaronder de D-type die de 24 Uren van Le Mans won, en de iconische E-type, zijn ontstaan dankzij zijn knowhow. Dewis vestigde ook een snelheidsrecord op land voor Jaguar en trad met een D-type aan in Le Mans en Goodwood in de jaren 1950. En zelfs op zijn 98ste bleef de man een wereldwijde ambassadeur van Jaguar en een prominente figuur in de geschiedenis van het merk dat hij mee groot heeft gemaakt.

Het is daarom zo jammer dat we geen getuige zullen zijn van Normans wens voor zijn 100ste verjaardag. Hij beloofde de vele fans en vrienden van Jaguar van over de hele wereld namelijk dat hij de C-type tot 100 mph zou rijden om zijn 100ste verjaardag en zijn liefde voor het merk te vieren. Norman, met zijn vertrouwde Jaguar 'leaper'-wandelstok, zou het in stijl gedaan hebben, met een brutale glimlach om de lippen.(Belga)